李乾龍嗆黨團綁架黨中央？江啟臣：人民健康大於黨利益
李乾龍嗆黨團綁架黨中央？江啟臣：人民健康大於黨利益
記者丁上程/台北報導
2020-12-28 12:22:47
民進黨立法院黨團24日憑藉著立法院席次優勢，強勢通過總統蔡英文針對美豬美牛進口的行政命令。而國民黨預計23日及24日動員群眾，在立法院周邊夜宿抗議，不過卻因為疫情而取消。據傳負責動員的國民黨秘書長李乾龍對此相當不滿，更直言「黨團綁架黨中央」。對此國民黨主席江啟臣今天（28日）上午在記者會上談及此事時，表示「不會為了政黨利益讓人民暴露在危險中」。
根據了解，行政命令表決原本就設定在24日，國民黨預計在23日及24日動員群眾，在立法院周圍抗議。而負責動員群眾的李乾龍也表示，原本已經動員超過2000名支持者，結果沒想到因為新冠肺炎本土病例的出現，而讓動員行動臨時喊卡。甚至讓李乾龍氣憤表示「黨團綁架黨中央」。而李乾龍今天也有參與記者會，對此僅低調表示「身為主席的幕僚長，一切都尊照主席的指示來辦事」。江啟臣則直言，防疫跟食安都是國民黨的堅持，既然是為了人民健康，「我們就不會作假，也不會為了自己的政黨利益，既然要顧健康也為了人民健康，我們也不會讓民眾暴露在風險之中。」江啟臣說，「當然這當中有不一樣的意見或者堅持站出來，代表的是什麼？代表人民在這件事上對蔡政府有多們憤怒，有多麼受不了，即便蔡政府宣布有這樣的役情風險，人民的憤怒還是逼著他們想站出來」。