爽吃牛奶鍋被男友狂嫌！老饕曝「致命敗筆」：真的會怕啊

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貼文一曝光，隨即引來網友討論，其中就有牛奶鍋的支持者紛紛跳出來回應，「牛奶鍋真的超讚的欸！居然有人不愛...不過有的牛奶鍋很稀很難喝就是了」、「我還以為是我發的文，有牛奶鍋必點牛奶鍋！要加錢我也是加下去」、「牛奶鍋是真理啊」；甚至還有老饕分享，牛奶鍋與起司搭配起來口感相當奇妙，「男友不喝起司，我吃他也只說他不喜歡而已，牛奶起司鍋更好吃」、「牛奶起司鍋=人間美味」、「牛奶鍋我超愛，加起司更讚」。
不過，亦有人抱持不同看法，「我也覺得好噁，聞到味道都想吐，附近有人在吃真的吃不下」、「我也不懂牛奶鍋，把肉菜放在飲料裡面煮到底是」；還有人表示牛奶鍋口感雖然奇特，但在享用完後的湯底樣貌讓人難以接受，「涮太多肉，湯底顏色會變得有點噁心」、「我超喜歡吃牛奶鍋，我都先裝一碗湯在旁邊放，然後煮菜、吃完菜才涮肉，最後那鍋真的會很可怕」、「身為火鍋店內場的員工，如果我看到不會顧鍋的人吃火鍋要吃牛奶的話也會生，因為燒焦超級爆難刷」。
此外，留言區中不少人也不滿原PO男友的態度，直言「不管是不吃這個還是不吃那個，兩個人的飲食都不可能完全一樣啊⋯有什麼好不開心的」、「是妳吃又不是他吃，他在不開心什麼？」「每個人喜歡的口味，本來就會不一樣。如果他連妳喜歡吃什麼，都要妳配合他的要求，妳可能需要跟他溝通看看」。（編輯：陳雅雲）