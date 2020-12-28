發「2個月年終、千萬分紅」遭陳沂酸　486先生回應了

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳沂21日發文標註486先生，開酸他公布員工年終的行為，「不懂為什麼老是要發自己對員工多好的新聞？千萬也不是直接發給所有員工，是尾牙那些亂七八糟的抽獎什麼加在一起，怎麼看都不是值得歌功頌德的事啊！」
486先生稍早回覆陳沂，指員工看完貼文後笑了3秒就轉頭繼續工作，因為「珍貴時間要耗費在值得的事情上啊！」接著以「老鳥員工視角」跟陳沂說：「真的很感謝妳那麼替486同事們的權益擔心，就怕同事們一年努力的『回饋』，被老闆灌水灌湯到所剩無幾...哈哈哈！」
對於陳沂的「關心」，員工表示：「這點請妳完全不用擔心喔！以老鳥參加了8次尾牙的資格來說，你擔心的事從沒發生過啊！」最後寫下：「在疫情嚴峻時期能好好寫文，盡情隨性表達個人想法，戴著口罩到處去走走...想吃甚麼就吃甚麼...都是非常值得感恩的事！新的一年即將來到，486全體同事祝福妳一切都更好。」
文章一發布，不少網友留言：「她可能很想去當你的員工吧」、「其實有兩個月年終的公司很少了，真的很不錯了，她真不懂工作人的苦」、「我們公司前500大企業就沒年終獎金啊！講的有好像很普遍一樣」、「陳忻老是搞不清楚狀況，就亂po文，486做的慈善還會少嗎？」（編輯：楊穎軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。