台南建商推廣藝文活動　熱心捐球衣嘉惠學子

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台南建商推廣藝文活動　熱心捐球衣嘉惠學子

記者林怡孜/台南報導

2020-12-28 14:00:00

富聿建設總經理王守順（右二）邀雕塑家楊明忠（右一）到善化辦展，立委林俊憲（左二）、前南科管理局長戴謙（左一），善化林家林忠謙先生也一同與會
▲富聿建設總經理王守順（右二）邀雕塑家楊明忠（右一）到善化辦展，立委林俊憲（左二）、前南科管理局長戴謙（左一），善化林家林忠謙先生也一同與會。（圖／記者林怡孜攝，2020,12,27）
台南善化區近來因為台積電進駐南科進而房價大漲，周邊生活機能更趨完善，然而硬體設備足夠，卻因缺乏藝文空間，知名建商富聿建設日前在善化傳奇世家林家的土地上舉行「居賢林園花園音樂會」，並舉辦藝術家楊明忠雕塑作品揭幕展，現場也致贈球衣給台南犀牛社區棒球隊，希望為推廣體育活動盡心力。
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▲「恩典四重奏」樂團現場演奏美妙音樂（圖／記者林怡孜攝，2020,12,27）
▲「恩典四重奏」樂團現場演奏美妙音樂（圖／記者林怡孜攝，2020,12,27）
富聿建設總經理王守順表示，善化之名來自於「首善教化」，自古以來，無論藝文、體育都相當盛行，然善化有公園路卻無公園，富聿入主善化地區，不是為購地賣房，而是希望深耕在地，和社區共生共榮，移植老樹，為日後公園留下綠庭森景；移遷老屋，日後規劃為善化藝文交流中心。
早期叱吒風雲，紅遍半天邊的「善化林家」，是府城無人不知、無人不曉的政商大望族。善化林家和音樂更有不解之緣，林家家族組織善友樂團，在善化這塊荒漠中，灌溉樂音，希望重拾當年的清聲琴韻。富聿建設特地舉辦花園音樂會，邀請經常在很多大型音樂會中演出的「恩典四重奏」樂團和「雙金」金鐘、金曲獎得主，擁有長笛百變天后之稱的華姵共同帶來精彩演出，重現林家「驕傲的音樂記憶」。

居賢林園也邀請雕塑家楊明忠將其四件作品，包括《禮讚》、《童話》、《舞動芭蕾》、《希望》，擺設於案場內，楊明忠老師其作品揉合新古典寫實風格，加上現代表現方式，呈現雕塑與自然環境互動的感染力。
▲楊明忠老師作品「童話」，姿態優美（圖／記者林怡孜攝，2020,12,27）
▲楊明忠老師作品「童話」，姿態優美（圖／記者林怡孜攝，2020,12,27）
善化還有另一個驕傲的記憶，那就是棒球。善化棒球名揚台灣和國際，從國小、國中至高中，一路培植，為台灣孕育出許多的國手，富聿建設有心準備球衣，贈送給台南犀牛社區棒球隊。犀牛社區棒球隊招收小一至國三對棒球熱愛的學生，提供專業教練和晴雨都可練習的場地，王守順表示，小球員們不論晴雨都努力練球，球衣容易磨破，贈送球衣，除為選手加油打氣外，也希望球員們日後贏得佳績，光耀台南。
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