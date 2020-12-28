台南建商推廣藝文活動　熱心捐球衣嘉惠學子

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富聿建設總經理王守順表示，善化之名來自於「首善教化」，自古以來，無論藝文、體育都相當盛行，然善化有公園路卻無公園，富聿入主善化地區，不是為購地賣房，而是希望深耕在地，和社區共生共榮，移植老樹，為日後公園留下綠庭森景；移遷老屋，日後規劃為善化藝文交流中心。
早期叱吒風雲，紅遍半天邊的「善化林家」，是府城無人不知、無人不曉的政商大望族。善化林家和音樂更有不解之緣，林家家族組織善友樂團，在善化這塊荒漠中，灌溉樂音，希望重拾當年的清聲琴韻。富聿建設特地舉辦花園音樂會，邀請經常在很多大型音樂會中演出的「恩典四重奏」樂團和「雙金」金鐘、金曲獎得主，擁有長笛百變天后之稱的華姵共同帶來精彩演出，重現林家「驕傲的音樂記憶」。
居賢林園也邀請雕塑家楊明忠將其四件作品，包括《禮讚》、《童話》、《舞動芭蕾》、《希望》，擺設於案場內，楊明忠老師其作品揉合新古典寫實風格，加上現代表現方式，呈現雕塑與自然環境互動的感染力。
善化還有另一個驕傲的記憶，那就是棒球。善化棒球名揚台灣和國際，從國小、國中至高中，一路培植，為台灣孕育出許多的國手，富聿建設有心準備球衣，贈送給台南犀牛社區棒球隊。犀牛社區棒球隊招收小一至國三對棒球熱愛的學生，提供專業教練和晴雨都可練習的場地，王守順表示，小球員們不論晴雨都努力練球，球衣容易磨破，贈送球衣，除為選手加油打氣外，也希望球員們日後贏得佳績，光耀台南。