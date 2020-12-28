獨／中興女大生熱心助人反遭詐騙 損失2千元
記者鄧力軍/台中報導
2020-12-28 13:46:13
台中市一名國立中興大學的女學生，日前於市區遇上一名男子向她表示要回澎湖，但是身上的錢卻掉了，希望能借二千元救急；單純善良的女學生因為對方寫下名子及電話號碼後就掏錢借給對方；後來卻發現所留的電話號碼是假的、再也無法取得聯繫，氣得報警，警方目前已查出這名騙錢男子的身份。
台中市警方根據統計，發現一般最容易遭詐騙的族群是年齡在50歲以上的長者，分析可能是因為銀髮族反應趨於退化且生活單純，比較沒有注意到時下社會詐騙犯罪的手法，容易誤信詐騙者的圈套，但另一項有趣的資料顯示，遭到詐騙的受害者中，年輕人其實也不在少數，例如涉世未深的年輕人在網路交友中誤踩地雷，遭到詐騙集團以網路援交的手法，要求匯錢或遊戲點數。台中市上週前則有一位涉世未深的國立中興大學女學生，因為秉性善良，樂於助人而遭到詐騙，她向警方報案指述，她在市區遇到一名男子神情慌張地向她求助，表示準備回澎湖，但身上的錢卻遺失了，希望女學生能借他二千元，對方還拿出紙條寫下姓名及電話號碼，承諾回到家後就會馬上聯絡並匯錢歸還；女學生基於熱心助人並相信人性本善，當場就掏錢幫忙。過了兩天對方都沒有依約聯絡，女學生撥打對方電話時才發現電話號碼是假的，女學生不甘善心助人卻遭詐騙，氣得向台中市警方報案，根據路口監視器及所描述特徵，查出該男子是一名有多次前科的詐騙慣犯，已著手準逮捕對方法辦，還女學生一個公道。