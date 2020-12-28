考量疫情嚴峻 新北八里煙火秀延期辦理
記者康子仁/新北報導
2020-12-28 13:03:12
隨著新冠肺炎疫情持續延燒，英國變種病毒更是來勢洶洶，新北市長侯友宜一聲令下，要求如果沒有辦法做到實名制或實聯制以及有效的管控人潮，一律停辦或延緩辦理，繼民政局宣布縮小升旗典禮規模之後，水利局再開一槍，宣布31日晚間的八里煙火秀延期擇日再辦。
新北市長侯友宜上午再三強調，對戶外集會、大型的活動，如果沒有辦法做到實名制或實聯制以及有效的管控人潮，一律停辦或延緩辦理，等疫情舒緩以後再行辦理，各機關自行評估以後，在今天必須要立即有所回應。民政局表示，任何活動的舉辦必須能確保市民百分百安全，而八里煙火秀煙火區寬達500米，防疫管制區長達1200公尺，且無法有效設置實體管制區隔更難落實實聯制。
水利局高灘處評估，活動長時間的人潮擁擠且近距離接觸不特定人士，造成防疫作為難度極高，周圍的觀賞熱點如淡水金色水岸更是民眾聚集的場所，這麼大範圍這麼多的民眾，評估防疫風險極高，無法有效管制。高灘處強調，八里煙火秀今年只是試辦，為2024年淡江大橋完工暖身，一切仍以市民健康為首要，日後會考量疫情發展並待減緩後擇日辦理，屆時將再加入其他周邊活動與節目，提高整體觀光效益。