柯文哲轟前瞻像強盜分錢　陳其邁：要有同理心一點

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柯文哲轟前瞻像強盜分錢　陳其邁：要有同理心一點

記者鄭婷襄/高雄報導

2020-12-28 13:33:38｜2020-12-28 13:39:35

陳其邁
▲高雄市長陳其邁今（28）日受訪時指出，希望柯市長能夠有同理心一點。（圖／記者鄭婷襄攝）
台北市長柯文哲昨（27）日說「前瞻計畫是一群強盜在分錢」，高雄市長陳其邁今日參加新甲非營利幼兒園啟用再被問到，嘆氣的說「我是覺得歡迎柯市長來高雄跨年，我來帶他去走一走」、「我是希望柯市長能夠有同理心一點」。
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針對台北市長柯文哲抨擊中央的前瞻計畫，說「前瞻計畫是一群強盜在分錢，沒有分到的時候，就知道不是跟他一夥的，前瞻有8400億元，台北市只分到22億元，乾脆不要給」。
陳其邁則希望柯文哲能夠有同理心一點，並要柯到地方尤其是南部，離開台北之外多走走，以軌道建設來講，台北市已經有146公里的捷運，高雄才42公里左右，台北有6條主線、2條支線，高雄才紅線跟橘線，其他都加緊在做，財政條件也跟台北不一樣；而前瞻計畫裡面的水環境建設部分，台北的雨水下水道防洪頻率是5到10年，幾乎都快達到10年的標準了，高雄才3到5年，區域排水的部分高雄大概是10年，台北市已經50年，甚至有些達到100年。

▲高雄市長陳其邁化身為一日教保實習生「陳小邁」，和小朋友一起動手DIY製作造型紅麴飯糰。（圖／記者鄭婷襄攝）
▲高雄市長陳其邁化身為一日教保實習生「陳小邁」，和小朋友一起動手DIY製作造型紅麴飯糰。（圖／記者鄭婷襄攝）
陳其邁嘆氣的說：「唉呦，這個對台北市以外的地方來講，不論是淹水、軌道建設問題，不要說高雄，像台南或者台中甚至是其他地方，捷運都才開始在建，我是覺得歡迎柯市長來高雄跨年，我來帶他去走一走，歷任市長大家都很努力，一直在跟中央爭取，想要解決淹水的問題，講這樣實在是，不曉得怎麼說耶」。
陳其邁強調，高雄是直轄市，和台北市人口差不多，面積卻是11倍大，馬路要通到桃源、那瑪夏、茂林等區，面積這麼大、這麼多的道路，很多地方都還在淹水，我們都很辛苦很努力，都一直在跟中央申請預算補助，好不容易說中央有錢可以解決我們的淹水問題，真的是希望說柯P能夠來看看，了解一下台北以外其他城市建設的狀況。
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