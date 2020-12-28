NBA／杜蘭特空砍29分籃網吞首敗 還想挑戰背靠背出賽
NBA／杜蘭特空砍29分籃網吞首敗 還想挑戰背靠背出賽
記者鍾東穎/綜合報導
2020-12-28 13:16:31
籃網球星Kevin Durant今(28)日攻下全場最高29分，成為史上第5年輕突破生涯23000得分大關的球員，可惜紀錄之夜籃網以104:106不敵黃蜂，吞下本季首敗，明天回主場迎戰回灰熊，Durant表示很想「背靠背」出賽。
此役雙方一路糾纏到第四節尾聲，Durant傳出助攻讓Timothé Luwawu-Cabarrot砍進三分球追到只落後2分，可惜最後7.4秒，Durant後仰跳投落空，籃網採犯規戰術也未能奏效，終場以2分之差落敗。Durant今天出賽37分鐘，15投9中包含5顆三分球，攻下全場最高29分，外帶3籃板4助攻，Kyrie Irving挹注25分6助攻，兩大中鋒DeAndre Jordan、Jarrett Allen包辦超過全隊一半的26籃板，對此，Durant也希望自己能在保護籃板方面多貢獻。
加上今天的得分，Durant生涯例行賽得分來到23020分，為史上第31人突破23000分大關的球員， 並以32歲幼89天成為史上第5年輕，僅用852場則是史上第9快。Durant因傷報銷一年，本季才歸隊，但開季表現完全沒有生疏感，且相當渴望出賽，「我真的很希望能參加背靠背的比賽，但明天才會知道答案，我們明天再談。」