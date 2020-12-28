最強受訪者！南韓多金公共財　上電視認識美女主播娶回家

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第二名的則為夯團EXO的成員的Chen，他在今年爆出「元旦情侶」沒多久後，自行宣布結婚，且進度超前升格當爸，消息讓人震驚，但也遭不少粉絲反彈，覺得自己被偶像欺騙，紛紛要求他退團。Chen 1月宣布結婚時，也表示老婆已懷孕7個月，女兒於4月出生，短短3個月從歐巴變爸爸，令不少網友震驚，他就以19.24％拿下票選亞軍。
傳奇韓團「東方神起」成員沈昌珉，在出道16的2019年末爆出緋聞，他公司「SM娛樂」發聲明承認戀情，但透露對方是圈外人，隱私不便透露；他在今年6月上傳親筆信，宣布自己的婚訊，但因為疫情關係婚宴延期，最後低調在親人的見證下互許終身；他以10.99％榮獲本票選第三名。
其他入選的藝人包含「神話」成員前進、演員盛駿，他們分別以7.82％、3.59％拿下第四、五名次。雖然盛駿成績墊底，但他演過不少戲劇，加上顏值絕頂，與李洙赫、金英光、洪宗玄、金宇彬是至親，五人被稱為「模特兒界的復仇者聯盟」，所以當他低調從軍、低調交往被發現，加上今年突然爆出結婚，且兒子已出生，都讓全網嘖嘖稱奇。
《NOWnews今日新聞》完整民調「2020年全球疫情爆發，雖然憾事不斷，但喜事也不少，許多大咖藝人都選在今年低調結婚，哪一位歐巴死會最讓你感到不可思議？」可點此觀看。
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