最強受訪者！南韓多金公共財　上電視認識美女主播娶回家

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最強受訪者！南韓多金公共財　上電視認識美女主播娶回家

記者陳雅蘭/專題報導

2020-12-28 13:58:18

▲蘇志燮（右）今年與主播女友結婚，讓網友震驚。（圖／資料照、趙銀政IG）
▲蘇志燮（右）今年與主播女友結婚，讓網友震驚。（圖／資料照、趙銀政IG）
2020年倒數3天將結束，今年全球因疫情關係，各行各業面臨困境、憾事不斷，但儘管如此，演藝圈仍有喜事發生，光是南韓地區就有不少人選在今年結婚，《NOWnews今日新聞》對此統計網友票選，今年最讓人震驚的新人夫婦，正是由「南韓四大公共財」之一的蘇志燮以58.35％拿下第一名，他2018年以受訪者身分結識美女主播女友，並在今年4月結婚，關係發展迅速，令各國粉絲震驚。 
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43歲的蘇志燮，與孔劉、姜棟元、玄彬被稱為「韓國四大公共財」，他們長相帥氣、緋聞鮮少，且都過了適婚年齡，讓不少粉絲希望他們保持「單身」；未料，蘇志燮前年宣傳主演電影《雨妳再次相遇》時，與採訪的主播趙銀政認識，2人因此結緣並發展成戀人關係，交往2年後在2020年4月宣布登記結婚，17歲的差距加上雙方身分不一般，引發全球粉絲關注討論。他也以58.35％榮登「2020喜事多！哪一位歐巴結婚最讓你震驚？」排行第一名。 
▲Chen（左起）昌珉、前進、盛駿今年爆出婚訊，震驚粉絲。（圖／EXO臉書、昌珉IG、神話IG、KBS）
▲Chen（左起）昌珉、前進、盛駿今年陸續爆出婚訊，震驚粉絲。（圖／EXO臉書、昌珉IG、神話IG、KBS）
第二名的則為夯團EXO的成員的Chen，他在今年爆出「元旦情侶」沒多久後，自行宣布結婚，且進度超前升格當爸，消息讓人震驚，但也遭不少粉絲反彈，覺得自己被偶像欺騙，紛紛要求他退團。Chen 1月宣布結婚時，也表示老婆已懷孕7個月，女兒於4月出生，短短3個月從歐巴變爸爸，令不少網友震驚，他就以19.24％拿下票選亞軍。 

傳奇韓團「東方神起」成員沈昌珉，在出道16的2019年末爆出緋聞，他公司「SM娛樂」發聲明承認戀情，但透露對方是圈外人，隱私不便透露；他在今年6月上傳親筆信，宣布自己的婚訊，但因為疫情關係婚宴延期，最後低調在親人的見證下互許終身；他以10.99％榮獲本票選第三名。 

其他入選的藝人包含「神話」成員前進、演員盛駿，他們分別以7.82％、3.59％拿下第四、五名次。雖然盛駿成績墊底，但他演過不少戲劇，加上顏值絕頂，與李洙赫、金英光、洪宗玄、金宇彬是至親，五人被稱為「模特兒界的復仇者聯盟」，所以當他低調從軍、低調交往被發現，加上今年突然爆出結婚，且兒子已出生，都讓全網嘖嘖稱奇。 

《NOWnews今日新聞》完整民調「2020年全球疫情爆發，雖然憾事不斷，但喜事也不少，許多大咖藝人都選在今年低調結婚，哪一位歐巴死會最讓你感到不可思議？」可點此觀看。
▲NOWnews民調。（圖／NOWnews）
▲NOWnews民調。（圖／NOWnews）
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