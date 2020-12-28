特企／德國Miele百年精品家電　G7000系列洗碗機旗艦上市

創立於1899年，有著「德國夢幻逸品」美稱的德國Miele精品家電，為德國人評選品質第一、推薦第一以及滿意度第一的品牌。深耕台灣超過50年的總代理嘉儀企業在2020年尾聲帶來振奮人心的消息—全新Miele G7000旗艦洗碗機系列在台隆重上市！

我是廣告 請繼續往下閱讀

G7000系列洗碗機搭載多項超越業界的獨家科技與專利技術，從此開啟洗碗機市場新紀元。「AutoDos智能自動洗劑投放系統」結合「PowerDisk All in 1智能洗劑盒」為世界首創洗碗機內建智慧投放功能；更臻完美烘乾的「AutoOpen自動開門烘乾」技術，以及專為台灣等亞太市場所開發的「全方位中式碗籃」等多項亮眼特色。Miele全系列洗碗機皆最高溫度75度洗程、三層碗籃與三隻全尺寸沖水臂，沖洗更徹底無死角，高溫同時達到徹底滅菌達99.99%，追加完美烘乾，強勢問鼎台灣高端洗碗機市場，再創攀越巔峰的新標竿。

全新G7000系列洗碗機 智能與質感新生活體驗





德國Miele百年精品家電創立於1899年，至今已有121年歷史，是世界最大的私人家電製造商，由兩大家族專營，堅持不上市不上櫃，才能更遠瞻地為品牌進行長久規劃，且多年來堅持只專營單一品牌，嚴守「Forever Better。精益求精」的品牌核心精神，為消費者提供優質產品，堅持達成兼具智慧人性、極致節能與業界最嚴苛品質管理的保證。





值此歲末之際，與親朋好友共享聖誕大餐後，想到杯盤狼藉的畫面就瞬間頭昏腦脹嗎？Miele全新G7000旗艦洗碗機系列配備三大亮點功能，完美展現德國精湛工藝，與周全而完善的多項貼心設計。





匠心獨具的Miele德國精品洗碗機 突破潔淨乾爽標準的新紀元





深耕台灣50年的嘉儀企業致力提供台灣消費者高品質精緻生活，引進Miele兼具智慧與人性化設計的全新G7000系列旗艦級洗碗機，為台灣廚電市場帶來全新便捷、時尚、智慧的專業洗淨新體驗！Miele始終以超卓科技創立潔淨新標準，同時重視提升家庭生活品質。

G7000系列洗碗機是業界最智能而靈活使用的洗碗機。全機種皆提供最高溫75度洗程，滅菌度達99.99％。病毒肆虐的年代，Miele堅持保護全家人的健康、打造智慧潔淨新標竿。

