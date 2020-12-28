澎湖海巡雷霆出擊　查扣大陸「無船名」油料補給船

澎湖海域這兩天東北季風稍稍小些，海巡署艦隊分署第八（澎湖）海巡隊PP-10038巡防艇27日雷霆出擊，傍晚17時40分於花嶼西14.9浬海域發現「無船名」陸船(油料補給船)，越界進入限制水域航行（未作業），巡防艇遂採取緊追及強靠登檢該陸船，並押返馬公隊部留置調查。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲海巡署為防止陸船越界，並遏阻防堵非洲豬瘟、牛節結疹及新冠肺炎等疫情入侵台灣，由澎湖海巡隊執行「護永專案-威力掃蕩」勤務。（圖／澎湖海巡隊提供）

× ▲海巡署為防止陸船越界，並遏阻防堵非洲豬瘟、牛節結疹及新冠肺炎等疫情入侵台灣，由澎湖海巡隊執行「護永專案-威力掃蕩」勤務。（圖／澎湖海巡隊提供）

海巡署為防止陸船越界，並遏阻防堵非洲豬瘟、牛節結疹及新冠肺炎等疫情入侵台灣，澎湖海巡隊執行「護永專案-威力掃蕩」勤務，期以淨化海域治安，查緝行動由PP-10038巡防艇以船上雷達偵蒐海上可疑目標，並與第十三巡防區指揮部岸際雷達系統互相驗證，發現「無船名」陸船越界進入我國限制水域，遂採取緊追及強靠登檢該陸船，執勤全程均落實各項防疫措施，查獲船長及船員等6人，經查船上載有油料約15噸。

▲經海巡人員身穿防護衣登檢之後發現，該船未發現牛、豬肉相關製品，人員均無發燒情形。（圖／澎湖海巡隊提供）

× ▲經海巡人員身穿防護衣登檢之後發現，該船未發現牛、豬肉相關製品，人員均無發燒情形。（圖／澎湖海巡隊提供）

經海巡人員身穿防護衣登檢之後發現，該船未發現牛、豬肉相關製品，人員均無發燒情形，上岸後另配合衛生局及防疫檢疫局人員進行陸船消毒作業與船員相關檢疫措施，確保防疫無漏洞，全案蒐證顯示該陸船越界事證確鑿，依違反「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」扣留查處。

海巡署表示，目前疫情仍有升溫趨勢，海巡人員實施登檢、扣留及留置調查等作業時，均全程穿著防疫裝備，嚴謹做好所有防疫措施，並配合衛生局、疾病管制署及防疫檢疫局人員進行陸船消毒作業，對陸船人員進行檢疫、體溫測量及旅遊史調查等措施，以防堵疫情入侵澎湖地區。