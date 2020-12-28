《全明星》藍隊拍全家福　胡宇威一舉動讓大家拭淚

《全明星運動會》第一季將迎接最終回的小巨蛋總決賽，由領隊錢薇娟、隊長胡宇威帶領的藍隊，在經歷3個月的賽季後，培養出家人般的感情，眼見總決賽在即，除了總冠軍對決，大家也面臨賽季結束的道別。而胡宇威雖受傷，仍會在練習現場替大家加油打氣，隊長的暖舉，讓其他隊友偷偷擦了好幾次淚水。

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相處時光過一天少一天，藍隊感嘆，「終於還是走到這一天了。」為了留念，藍隊「媽媽」夏和熙特別張羅大家拍攝全家福，安排攝影棚，忙進忙出，被虧說像「造型總監」。藍隊「爸爸」胡宇威則不忘「召回」柯有倫回歸拍攝，看到柯有倫回歸，大家立刻送上熱情擁抱。

▲《全明星運動會》第一季即將進入尾聲。（圖 / Team Blue提供）

右腳踝骨折的胡宇威，這一周恢復良好，得以短暫脫下護具穿鞋拍照，女孩們看著他站起來的模樣，喊著爸爸好帥卻也不免心疼，移動不忘貼心呵護他的「黃金右腳」。柯有倫一到，笑說自己又回來「找青春」了，除了關心胡宇威傷勢，也笑說自己最近帶小孩更累，至於腰傷還在復原中。

胡宇威受傷後，已經回診2次，觀察骨折和腳踝關節部分，確認可否不用開刀，看診完醫生滿意給出「過關」的答案，但還是要求他繼續保持，下次回來驗收。目前胡宇威腳已逐漸消腫，甚至可以摸到自己骨折的地方，平常他除了盡量坐著之外，也經常抬腿及胸讓血液回流。為了讓自己可以盡快復原，他戒了2周咖啡，並補充大量鈣、魚油、膠原等健康食品，所幸醫生說他可以喝咖啡，讓他開心不已，一出醫院就趕緊喝上一杯黑咖啡，直呼真好。

▲胡宇威（第二排左二）是藍隊精神領袖。（圖 / Team Blue提供）

邱宇辰說，大哥（胡宇威）受傷後，自己每次上場總會看看大哥，好像瞬間注滿了力量。母兼父職的夏和熙則說，本來想只要他在，就算坐在那裡都好，對我們藍隊就已足夠，沒想到，胡宇威還是死命盯緊大家，還會突襲檢查大家有沒有認真練習，幫大家打氣。其實，大家看到他拄拐杖出現在練習現場的身影，都偷偷擦了好幾次淚。胡宇威表示「雖然賽季結束，大家各自回歸演藝工作繼續努力，但我相信，這些情感不會隨著比賽結束而結束。」