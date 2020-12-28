顛覆大掃除狼狽印象　不僅完美清潔　更要華麗收尾！

2020進入尾聲，代表新的一年即將展開，或許大多數的人還沒開始雕塑2021的雛形，但一溜煙就到來的過年可得超前部署，除了採辦年貨，最重要的就是除舊布新「大掃除」，受疫情衝擊，大多民眾比起往年更加注重日常除菌、消毒，而怎樣的清潔才能讓全家安心過好年呢？其實，不必大費周章東買西買，甚至花上一整天打掃得汗流浹背，只要掌握幾個訣竅，就能輕鬆完成居家淨化。

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告別越清越髒 從說「布」開始！

首先，做為擦拭各種家具物品、地板平面的「媒介」很重要，這些表面通常與自己的身體、皮膚零距離接觸，不過仔細想想，身邊是否有長輩習慣用一條抹布或拖把搞定全家清潔，這恐將看不到的威脅散播在四處。事實上，市面許多的拭拖兩用布就可以解決交叉汙染的問題，而近來榮獲SNQ認證的紳宇實業旗下品牌「無塵氏」ACS 拭拖兩用布，就能快速完成室內地板最強防護。





不僅如此，業者更在歲末年終之際，大方回饋消費者，祭出超狂抽獎活動，配合通路購買該品牌商品達指定金額，就有機會抽到價值達11萬的「Hermes愛馬仕-Evelyne TPM系列荔枝紋小牛皮鑲空洞H LOGO肩背包」以及Panasonic 國際牌直立式洗衣機等大獎。



▲榮獲SNQ認證的紳宇實業旗下品牌「無塵氏」ACS 拭拖兩用布，就能快速完成室內地板最強防護。（圖／翻攝自「Flora＊花花」instagram）

建立清潔好習慣、好成分 事後「一噴」更完善





翻轉對大掃除灰頭土臉的印象，從一條好布開始，有效打擊大面積殘留的毛髮和灰塵，不管是玄關、客廳、餐桌、辦公桌，都能將所有藏汙納垢輕鬆KO。而每條好的清潔布，背後都有成功的「成分」當靠山，「無塵氏」ACS 拭拖兩用布含有食用級酒精、氯己定、銀離子，能三重溫和清潔抗菌，可安全去污，加速乾燥，地板不留水痕，長效溫和抗菌；也加入了天然橘子油，去汙、抗菌、保養一次完成





打擊完表面髒汙，更可透過進一步的淨化，將看不見得髒東西、以及可能侵害人體的威脅阻絕孳生，守護一家人的健康。無塵氏ACS酒精抗菌噴霧，有「抗菌金三角」之稱的「ACS」分別為酒精、氯己定及銀離子，輕輕一噴就能瞬間抗菌除臭，建立完善防護網。



▲無塵氏 ACS 拭拖兩用布含有食用級酒精以及天然橘子油，搭配無塵氏ACS酒精抗菌噴霧，輕鬆打造完善防護網。（圖／翻攝自「小日刀口」facebook）

簡單的小物就能聰明無壓力的完成年前大掃除，紳宇實業不僅在清潔用品上提供完善產品線，近來更祭出回饋消費者的超狂抽獎活動，只要在活動期間在指定通路購買無塵氏商品滿169元，就能參加登錄抽獎，包括價值11萬的愛馬仕肩背包、 Panasonic直立式洗衣機等豐富好禮。

而受疫情影響，紳宇實業同時關心全民健康安危，於日前積極爭取到醫療口罩製造許可，榮獲國家SNQ防疫類商品標章，未來將設置高規格製造廠，加入口罩國家隊，為國人防疫工程盡一份心力。



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