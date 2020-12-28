國旅大爆發　澎湖安心旅遊854家送件獲得2億8千萬補助

澎湖縣政府及旅宿業者配合辦理的「安心旅遊」自由行旅客住宿優惠，活動已於10月31日結束，自7月上路以來，澎湖因為防疫超前布署創下了優異的「零確診」成績，加上國際海上花火節、類出國的國旅大爆發因素，旅宿業者共 854家送件申請安心旅遊，共計獲得2億8,000多萬元補助，成績相當傲人。

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▲今年受到新冠肺炎疫情衝擊，交通部觀光局推出「安心旅遊」國旅補助方案，大大振興國旅產業。（圖／記者張塵攝，2020.12.28）

× ▲今年受到新冠肺炎疫情衝擊，交通部觀光局推出「安心旅遊」國旅補助方案，大大振興國旅產業。（圖／記者張塵攝，2020.12.28）

今年受到新冠肺炎疫情衝擊，交通部觀光局推出「安心旅遊」國旅補助方案，大大振興國旅產業，本次「安心旅遊」自由行旅客住宿優惠活動，縣府總共向交通部觀光局申請2億8,500萬元之補助款，在有限的補助經費下，帶動旅客到澎湖觀光旅遊，使整體觀光產業受惠，補助發揮最大的效益。縣府旅遊處表示旅宿業者送件申請之案件，皆已全數核銷並撥款。

▲澎湖縣現有營業旅館54家、營業民宿高達940家，旅遊資源相當充沛。（圖／記者張塵攝，2020.12.28）