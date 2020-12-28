食安之戰開打 藍議員呼籲全民聯署反萊豬
記者康子仁/新北報導
2020-12-28 15:03:06｜2020-12-28 15:03:28
在民進黨立委主導下，立法院24日強行表決通過進口美國萊豬，新北市議會國民黨團今(28)日召開「全民公投 拒絕萊豬」記者會，呼籲全民站出來參加聯署，支持明年8月28日舉行的「反萊豬、護食安」公投，一起守護食安照顧下一代。
新北市議會國民黨團書記長周勝考表示，舉行「全民公投 拒絕萊豬」記者會就是要表達人民反萊豬的心聲，也是要照顧下一代的健康。議長蔣根煌強調，民進黨過去反對讓瘦肉精進入台灣，當初反美牛，今天卻同意萊豬進口，新北市議會這個月已經通過食安自治條例，要求瘦肉精零檢出，守護食安中央不做地方來做，明年8月28日一起站出來公投拒絕萊豬。新北市黨部主委黃志雄也譴責民進黨政府黨意凌駕民意，從謙虛變野蠻，萊豬是健康議題卻被民進黨拿來跟美國利益交換，因此一定要讓公投成案，讓民進黨知道人民已經不能忍受健康受威脅。
新北市議會國民黨團呼籲，「食安之戰」現在正式開始，目前有兩條路，第一條路是，由全國人民自行決定要不要吃萊豬，第二條路是請「政府的頭家」在明年8月28日公投決定，目前新北市的連署目標希望越多越好，希望能在兩個月內達標，即便民進黨政府在元旦開放進口萊豬，若公投通過後，還是要停止瘦肉精豬肉銷售。
周勝考表示，「全民公投 拒絕萊豬」的聯署活動會配合中央確定主文及聯署表格後即刻展開，包括黨籍議員服務處、市黨部、地方黨部都將提供聯署表格，所有反對萊豬的人民都可以領取表格聯署。新北市國民黨團與會議員最後高喊「全民公投 拒絕萊豬」口號，譴責出賣人民健康的「萊豬立委」，下次選舉要對他們加倍奉還。