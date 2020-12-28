沈富雄：揚言開除林淑芬者　見識如豆

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我國的國會是拼裝的雜牌制，其特點如下：(1) 國會沒有閣揆同意權。(2) 立委不能出（兼）任部會首長。(3) 立委提案鮮少拼贏「行政院版」。(4) 1/3席次為不分區立委，必須唯黨命是從，而且多半是國王的人馬。(5) 黨團會議常下達甲級動員令。(6) 黨團常秉承總統或院長旨意，決議要求成員一致投票。(7) 違背前述第(5)、(6)項者，予以黨紀處分。
前項(1)至(3)為人事權及立法權的限縮，尚不足以直接污名化或矮化立法院為行政體系的立法局，因為它們是總統制國會的特點，但(4)至(7)則是茲事體大，操作起來則是典型的內閣制，是立法、行政、總統合一而總統居首。如果再有下列情況：(1) 總統的黨一黨獨大。(2) 總統霸氣漸露，忘了「謙卑、謙卑、再謙卑」。(3) 總統心術不正。(4) 總統公共政策的取捨背離主流民意。
沈富雄說，這則國家不幸矣，因為這是獨裁或暴政的開端。
他說，林淑芬、劉建國及江永昌三位綠委的所謂「跑票」，對民進黨未必不好，起碼對黨內拉弓滿弦的張力略予紓解。其他聽話的立委如余天、王美惠的不滿與哀怨可以理解，柯總召之怒尤在預期之內，不怒何以維繫黨紀？至於如何處置這三位？奢言開除者，見識如豆也，高高舉起，輕輕放下可矣！
新聞來源為Newtalk 新頭殼