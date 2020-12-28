英返台班機111人隔離中 大讚「回到全世界最安全地方」
英返台班機111人隔離中 大讚「回到全世界最安全地方」
記者賴志昶／台北報導
2020-12-28 15:12:41
英國返台班機昨（27）晚抵達國門，由於適逢英國傳出變種新冠病毒，指揮中心不敢大意，立即將114位乘客採檢後送至集中檢疫中心隔離，其中有3位確診。指揮中心今（28）指出，昨晚民眾心情大致平靜，不少人說道「回家真好」、「回到世界最安全地方」等語，也有外國人大讚台灣防疫相當認真。
中央流行疫情指揮中心指出，昨日英國返台班機中，共有127位乘客，其中除了機組員13人，另將114位乘客送至集中檢疫所；114人當中，共有1位有發燒症狀，並於今日確診，正在醫院治療當中；另2人入境時無症狀，經採檢後確診；其餘檢驗111位陰性者，持續於3個集中檢疫所內離。指揮中心醫療應變組副組長王必勝指出說，昨日共有4位有流鼻水、有痰等症狀者，這4位仍然持續有症狀，但狀況都不嚴重，採檢結果也都為陰性，指揮中心會持續觀察他們情況；另有2位手指受傷、1位喉嚨發炎，目前都已經處理。
王必勝表示，大多數英國回台旅客心情都算平靜，昨晚有部分民眾有一些小需求，例如天冷需要電暖氣、厚棉被等，這部分指揮中心都一視同仁，一併來處理。
王必勝指出，昨晚這些民眾返台時，他也在現場，雖然長途班機都很疲憊，但大部分人都是感覺到很開心，有人反應「很安心」、「回家真好」、「回到世界最安全地方」等語。
至於外國旅客部分，王必勝說，有些外國人提到，台灣的防疫比他們國家認真許多，也做得相當確實，而且在檢疫語送到集中檢疫所的過程中，工作人員都相當親切，感覺很好。
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