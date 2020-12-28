機組員返國須居家檢疫7日 自主健康管理禁搭公車、捷運
機組員返國須居家檢疫7日 自主健康管理禁搭公車、捷運
記者陳致宇／台北報導
2020-12-28 15:13:28｜2020-12-28 15:13:37
中央流行疫情指揮中心今（ 28 ）日公布修正版「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」，要求航空公司強化外站管制、機上全程防護、持續派飛管理及查核機制下，長程航班或入境他國的機組員，返國後必須完成 7 天居家檢疫且安排採檢陰性後才能進入社區，且第 8 天至第 14 天還應遵循加強版自主健康管理，禁止搭乘公共運輸工具及進出公共場所，並詳實記錄行程及接觸人士，該作業原則 1 月 1 日零時起正式實施。
指揮中心表示，民航局於作業原則中，增訂強化管控措施，包括要求組員出勤報到時填寫聲明書，並在任務簡報時提醒組員做好防護，更嚴訂飛行中佩戴口罩、飲食、交談、服務後加強手部消毒等規定。此外，嚴格要求組員外站住宿期間不得外出且禁止接觸當地訪客，餐飲全面改為房內食用，每日應記錄及回報健康狀況及在外行動，航空公司也必須建立專責機制來偵測組員是否外出，例如即時監視系統或保全專責人員，也會要求飯店安排至同一樓層，以利組員互相監督。機組員返國後，於實施居家檢疫 7 天期間，航空公司需強化對組員進行關懷監測作業，機組員居家檢疫期滿並檢測為陰性後方可進入社區，但仍須遵循加強版的自主健康管理 7 天，包括禁止搭乘公共運輸工具、禁止出入人數眾多不易維持社交距離且會近距離接觸不特定人士之場所、外出必須佩戴口罩、機組員也要詳實記錄行程及接觸人士等。
指揮中心指出，依據此作業原則，機組員 7 天居家檢疫期間內可再派飛長程航班，但不得派遣短程航班，但返台期間需入住公司宿舍、指定防疫旅宿或符合防疫要求的居所，執勤應搭乘公司專車或防疫車隊，航空公司宿舍的防疫管理也應符合指揮中心防疫旅宿相關指引。
民航局副局長林俊良補充，部分航空公司會派遣空服員當作貨機監貨人員，飛至歐美等長途航線，但監貨人員不會入境而是隨班機返台，這部分會要求前後艙組組員接觸，機上使用的廚房、廁所也必須分開使用，在遵守這些措施的情況下，才可以當作是當日往返的航班處理。
若航空公司或機組員違規有何罰則？林俊良表示，組員若違反相關規定，可依照傳染防治條例處理；航空公司則須盡到督導責任，若督導不周除能依法開罰外，民航局不排除祭出限縮航班等行政處分。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。