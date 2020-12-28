本土案例引恐慌　近九成民眾認為應停辦跨年等大型集會

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不過，有近九成（86.47%）都認為，目前國內外疫情升溫，考量安全，現在應該要取消跨年等相關大型集會活動，因為避免人群聚集才是當前最重要的；僅有12.62%民眾覺得不需要取消，因為只要每個人都有遵守規範，不至於會有被傳染的風險。
跨年活動照常舉行，卻有超過九成（91.8%）民眾覺得安全至上，會選擇待在家裡慶祝，不到現場跨年；另有7.21%的民眾會到現場，並且攜帶手機、戴好口罩、做好消毒防護。
指揮中心考量此本土案例有明確感染源，加上目前匡列的接觸者皆採檢陰性，因此做出不停辦跨年等大型集會活動決議，但有73.24%的民眾對此決策不滿意，希望活動可以暫緩，因為非常時期本就應該以全民利益為最主要考量。不過也有22.7%的民眾滿意，認為指揮中心一定是經綜合考量過後才做出這項決議的。
指揮中心宣布不停辦，並訂出5大規範，同時也要求地方政府需要訂定「防疫應變計畫」，但有部分縣市政府選擇將防疫升級，宣布暫停或取消相關的慶祝活動，對此，近六成（59.37%）民眾滿意其所在縣市的規劃，強調超前部署本就是必須的；但也有逾三成（33.42%）民眾不滿意地方政府的規劃，聲稱市民的健康不應該在活動中被犧牲。
參與本次《NOWnews今日新聞》線上時事民調共有4436人，由於並非嚴格意義的調查，僅能代表線上網友一部分的意見，相對來說仍有一定程度的參考價值。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。