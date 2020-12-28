本土案例引恐慌　近九成民眾認為應停辦跨年等大型集會

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本土案例引恐慌　近九成民眾認為應停辦跨年等大型集會

記者林莞茜/綜合報導

2020-12-28 15:21:08

▲目前各地跨年活動皆未喊卡。（示意圖／取自unsplash）
▲目前各地跨年活動皆未喊卡。（示意圖／取自unsplash）
《NOWnews今日新聞》不定期針對時事進行線上時事民調，希望瞭解民眾對於國內相關熱門新聞的瞭解程度及立場，日前於11月24日到11月27日，針對國內新增1例本土案例，是否照辦跨年活動進行調查，吸引4436人次參與，結果顯示，近九成的民眾都認為要取消，因為安全考量，避免人潮聚集才是目前最重要的。
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紐西蘭機長確診新冠肺炎，不只讓2位同機同事染疫，還釀成國內253天零本土個案破功，由於時值近聖誕、跨年與元旦假期，各界相當關心中央是否會宣布停辦跨年等相關大型活動，不過指揮中心在綜合評估考量過後，未宣布提升集會指引，僅要求民眾需遵守不得飲食、落實實聯制登記、全程佩戴口罩、攜帶手機等規範，並禁止有疑似症狀者，不得參加。
不過，有近九成（86.47%）都認為，目前國內外疫情升溫，考量安全，現在應該要取消跨年等相關大型集會活動，因為避免人群聚集才是當前最重要的；僅有12.62%民眾覺得不需要取消，因為只要每個人都有遵守規範，不至於會有被傳染的風險。

跨年活動照常舉行，卻有超過九成（91.8%）民眾覺得安全至上，會選擇待在家裡慶祝，不到現場跨年；另有7.21%的民眾會到現場，並且攜帶手機、戴好口罩、做好消毒防護。

▲▼指揮中心擬定新的跨年防疫政策。（圖／衛生福利部臉書）
▲指揮中心擬定新的跨年防疫政策。（圖／衛生福利部臉書）
指揮中心考量此本土案例有明確感染源，加上目前匡列的接觸者皆採檢陰性，因此做出不停辦跨年等大型集會活動決議，但有73.24%的民眾對此決策不滿意，希望活動可以暫緩，因為非常時期本就應該以全民利益為最主要考量。不過也有22.7%的民眾滿意，認為指揮中心一定是經綜合考量過後才做出這項決議的。

指揮中心宣布不停辦，並訂出5大規範，同時也要求地方政府需要訂定「防疫應變計畫」，但有部分縣市政府選擇將防疫升級，宣布暫停或取消相關的慶祝活動，對此，近六成（59.37%）民眾滿意其所在縣市的規劃，強調超前部署本就是必須的；但也有逾三成（33.42%）民眾不滿意地方政府的規劃，聲稱市民的健康不應該在活動中被犧牲。

參與本次《NOWnews今日新聞》線上時事民調共有4436人，由於並非嚴格意義的調查，僅能代表線上網友一部分的意見，相對來說仍有一定程度的參考價值。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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