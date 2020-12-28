NBA／詹皇再度扭傷左腳踝 湖人主帥要他決定出賽與否
NBA／詹皇再度扭傷左腳踝 湖人主帥要他決定出賽與否
記者鍾東穎/綜合報導
2020-12-28 17:18:28
開幕戰就扭傷左腳踝的湖人當家球星「詹皇」LeBron James，今(28)日對上灰狼又傷到相同部位，是否影響出戰明天「背靠背」的比賽，湖人主帥Frank Vogel交給詹皇自己決定，詹皇則說，要回去睡一覺才知道。
今天比賽第二節尾聲，詹皇再度扭到左腳踝，不過仍堅持打完全場，所幸湖人老早就拉開領先，讓詹皇只打了27分鐘，攻下次高的18分9籃板5助攻。賽後Vogel表示先將詹皇列入明天出賽成疑名單內，謹慎看待其狀況，不過不會限制詹皇出賽，「如果他是健康的，也想打球，那麼我們就會上他上場，但還是要看他明天感覺如何。」
「感覺好點了。」詹皇表示明天才會決定是否出賽，「當然，還是要看我睡一覺起來，明天才會知道腳踝狀況好不好。我不想說我期待明天出賽，但就且走且看吧。」灰狼主將Karl-Anthony Towns今天因傷缺陣，加上背靠背出賽，明顯體力下滑，即便湖人「一眉哥」Anthony Davis缺陣，但讓Kyle Kuzma有更多表現機會，半場就攻下20分是唯一得分上雙的球員，終場湖人以127:91大勝。