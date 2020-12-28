越南神秘白富美成選美比賽常勝軍 低調作風引人瘋狂
四方報/綜合報導
2020-12-28 23:30:00
根據四方報報導，在許多國家，選美比賽冠軍所帶來的豐厚報酬和名利，是很多清貧女孩翻身的機會，因此選美不只是選出最具有智慧和美貌的女性，更是女孩靠自身力量跨越階級的象徵。然而越南有1名選美比賽常勝軍Anh Sa，被網友笑稱她是從出生那刻就已在終點──擁有天使臉蛋和魔鬼身材、越南大財閥新黃明集團主席的女兒，更是美國理海大學（Lehigh University）的畢業生，可以說她從出生那刻就是人生勝利組。
1994年出生的Anh Sa，母親曾是越南小姐，擁有天然的好基因，雖然後來她媽媽和財團爸爸離婚，但她從小仍受到爸爸和媽媽無限的支持和照顧。在越南，Anh Sa因其美貌十分受到關注，但卻很少在媒體前面露臉，生活過得很神秘，連社群平台都很低調，不像其他白富美大肆張揚的作風。雖然很少公開露臉，但有時她和母親共同出席社交聚會，都會成為鎂光燈焦點，尤其她越長大，越像她的選美冠軍媽媽，讓越南媒體讚嘆怎麼能這麼漂亮又低調。Anh Sa雖然年紀輕輕，但她從小就不像其他越南名門望族的千金，愛玩社群平台和炫富，相反地，她低調到常常讓人找不到照片。許多Anh Sa的粉絲想要了解她的近況，只能透過她媽媽的臉書來找她的蹤跡。Anh Sa和母親的合照更是常常驚艷眾人，因為完全不像母女，而像姊妹的兩個大美人，讓人讚嘆基因的強大。目前Anh Sa是和擔任新黃明集團總裁的爸爸同住，並且有兩個同父異母的弟弟Denis Do和Do Hoang Viet。作為優秀的大女兒，她很早就出國留學，並且在畢業前陸續參加一些選美比賽都得獎。回國後的她協助父親打理公司，可以說是德、才、貌兼備的千金，但因其神秘和不為人知的個性，讓人無從得知她的私生活，只能說她每次出現都讓當地媒體陷入瘋狂，並珍惜有她美麗倩影的鏡頭。