日本為何緊急鎖國？醫抖出「暗黑關鍵」：醫護逃離第一線
日本為何緊急鎖國？醫抖出「暗黑關鍵」：醫護逃離第一線
編輯中心/綜合報導
2020-12-28 15:36:02
日本近期國內確診病例激增，至28日為止境內已證實出現8例英國變種病毒，疫情逐漸嚴峻，導致日本政府於26日緊急宣布，自12月28日起至明年1月底，除了特定國家外，將暫停全球外國人的入境申請，同時強化機場等邊境管制，避免疫情再升溫。對此，胸腔重症醫蘇一峰也透露日本疫情逐漸嚴峻關鍵，指出由於政府虧待醫護，讓他們相繼逃離第一線現場。
綜合日媒報導，日本政府於26日宣布，有鑒於變種新冠病毒在英國及其他國家的肆虐，自12月28日起至明年1月底，將暫停全球外國人的入境申請。據瞭解，日本之所以突然宣布關閉邊境，主要是因本月25日，有自英國返日的五名男女確診變種新冠肺炎，次日亦有名英國旅遊史的男性確診變種新冠肺炎，才引起日本政府的高度重視。對此，蘇一峰救於個人臉書上發文，表示日本因虧待醫護人員，所以才導致他們相繼逃離第一現場，「防疫潰敗只好緊急鎖國！」此外，蘇一峰透露，醫療體系崩壞會造成許多人無法就醫，「在家領便當前往異世界」。
文末蘇一峰也語重心長地警告，先前義大利就是因長期壓縮醫療支出，才會導致死亡率一度衝破10%，呼籲台灣「這些前車之鑑，台灣要小心」。
據NHK報導，截至12月28日中午12點，日本境內確診人數共計22萬1381人，死亡人數達3274人；鑽石公主號郵輪確診712人。（編輯：陳雅雲）
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