日本為何緊急鎖國？醫抖出「暗黑關鍵」：醫護逃離第一線

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日本為何緊急鎖國？醫抖出「暗黑關鍵」：醫護逃離第一線

編輯中心/綜合報導

2020-12-28 15:36:02

▲日本厚生勞動省27日表示，又從一名有英國旅遊史、住東京的女士身上檢測出確診感染新冠變種病毒株，也是日本第8例。近日由英國飛抵東京羽田國際機場的旅客，都須先通過新冠病毒檢測。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本政府於26日緊急宣布，自12月28日起至明年1月底，除了特定國家外，將暫停全球外國人的入境申請。對此，胸腔重症醫蘇一峰也透露日本疫情逐漸嚴峻關鍵。（圖／美聯社／達志影像）
日本近期國內確診病例激增，至28日為止境內已證實出現8例英國變種病毒，疫情逐漸嚴峻，導致日本政府於26日緊急宣布，自12月28日起至明年1月底，除了特定國家外，將暫停全球外國人的入境申請，同時強化機場等邊境管制，避免疫情再升溫。對此，胸腔重症醫蘇一峰也透露日本疫情逐漸嚴峻關鍵，指出由於政府虧待醫護，讓他們相繼逃離第一線現場。
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綜合日媒報導，日本政府於26日宣布，有鑒於變種新冠病毒在英國及其他國家的肆虐，自12月28日起至明年1月底，將暫停全球外國人的入境申請。據瞭解，日本之所以突然宣布關閉邊境，主要是因本月25日，有自英國返日的五名男女確診變種新冠肺炎，次日亦有名英國旅遊史的男性確診變種新冠肺炎，才引起日本政府的高度重視。
對此，蘇一峰救於個人臉書上發文，表示日本因虧待醫護人員，所以才導致他們相繼逃離第一現場，「防疫潰敗只好緊急鎖國！」此外，蘇一峰透露，醫療體系崩壞會造成許多人無法就醫，「在家領便當前往異世界」。

文末蘇一峰也語重心長地警告，先前義大利就是因長期壓縮醫療支出，才會導致死亡率一度衝破10%，呼籲台灣「這些前車之鑑，台灣要小心」。

▲蘇一峰指出，日本因虧待醫護人員，所以才導致他們相繼逃離第一現場。（圖／翻攝蘇一峰臉書）
▲蘇一峰指出，日本因虧待醫護人員，所以才導致他們相繼逃離第一現場。（圖／翻攝蘇一峰臉書）
據NHK報導，截至12月28日中午12點，日本境內確診人數共計22萬1381人，死亡人數達3274人；鑽石公主號郵輪確診712人。（編輯：陳雅雲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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