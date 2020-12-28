特企／南港老爺攜手自閉症基金會　開啟展覽新扉頁

南港老爺行旅一直秉持著與在地連結及將飯店作為藝術發聲平台之品牌目標，而這次攜手財團法人中華民國自閉症基金會，於飯店內聯合舉辦NO.4「記想．視界」蔡紀翔個人創作展，精選自閉症創作者-蔡紀翔的繪畫作品，在飯店入口展覽牆將每幅畫拼接呈現，使旅人一踏入就能感受到繽紛色彩帶來的感官衝擊及傳遞的心靈感受。

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財團法人中華民國自閉症基金會是集合患者家長代表以及關心自閉症者之各界人士共同推動，於民國77年1月24日正式成立，秉持著『社會福利不是職業，是專業與責任』的核心價值，堅信「他們不是不會，需要的是機會」的理念，長期募集社會資源為自閉症全人發展盡心盡力。自閉症患者也稱作星兒，而本次的星兒創作家-蔡紀翔，克服自閉症不善與人溝通的先天限制，努力工作。繪畫，則是他每週心情的調適劑、勤勉工作的動力。

蔡紀翔擅長觀察環境的變化，將故事躍然於紙上，長期累積以來，已有不少的作品產出，也於2020年與中華民國自閉症基金會推出聯名商品「星藝咖啡」，在創作的道路上持續的努力著。





南港老爺行旅表示：「希望藉由這次的展覽能讓更多人認識這些有天賦的創作者，也期待未來能有更多的機會跟不同的協會合作，不僅讓像紀翔一樣的創作者能有一個表現的主舞台，也能讓更多人透過雙眼看見在他們眼中不一樣的視界」。

本次展覽自12月18日至110年4月30日止，作品預計於110年2月畫作還會全部更替，讓蔡紀翔更多精采的作品能讓大家看見。





記想．視界 蔡紀翔個人創作展資訊詳情： https://reurl.cc/m4zKW