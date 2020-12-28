為何仍開放英國班機返台？陳時中：不用鎖國也有同樣效果
為何仍開放英國班機返台？陳時中：不用鎖國也有同樣效果
記者賴志昶／台北報導
2020-12-28 16:03:33
英國日前爆出變種新冠肺炎病毒，不少國家嚴正以待，甚至祭出封鎖措施。對於台灣為何仍持續開放英國班機返國，中央流行疫情中心指揮官陳時中今（28）表示，台灣有如堡壘般的集中檢疫所，也有良好的防疫SOP，不用鎖國就能達到同樣的防疫效果。
指揮中心今宣布，昨日自英國返台班機共127人（含機組員13人），其中1人因發燒後送醫院採檢，於今日確診；4人因入境時有症狀採檢陰性，另2人入境時無症狀，經採檢後確診，其餘檢驗陰性者，持續於集中檢疫所密切健康監測。對於英國傳出變種病毒，有輿論認為，為何仍不封鎖英國入境旅客？陳時中強調，英國與各國的仍持續交流，不管是歐洲、亞洲的新加坡、日本、韓國等都有傳出病例，如果只是封鎖英國，那當然防不住。至於其他國家為何會封鎖，陳時中解釋，目前歐美許多國家的疫情都相當嚴重，國家醫療量能禁不起這樣的衝擊，也無法做到集中檢疫等任務；而台灣則是準備得宜，有堅強的集中檢疫所堡壘，且檢疫所至今也沒爆發過脫逃、群聚症狀等情形，管理SOP相當良好，因此不用鎖國就能達到一樣的防疫效果。