《返校》大結局復仇成功　張老師被行刑逼哭觀眾

《返校》影集上周六播出精采大結局，其中一場「張老師」夏騰宏在河邊行刑的戲，製作人林仕肯與林怡伶透露那一場戲完全是「天公伯作美」，給了符合劇本設定的天氣，而張老師行刑前的一席話更是逼哭全台觀眾，討論區瞬間被塞爆。

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▲夏騰宏所飾「張老師」行刑前遺願「願自由如雨，遍灑這座島嶼」。（圖 / 公視提供）

× ▲夏騰宏所飾「張老師」行刑前遺願「願自由如雨，遍灑這座島嶼」。（圖 / 公視提供）

大結局中，「學姊」韓寧成功附身在「學妹」李玲葦的身上，開始了她的復仇行動，率先找上當初使得「張老師」遭槍行處決的幫兇之一「白教官」趙正平，並讓他吊死在全校同學面前的禮堂台上，完全重現原作遊戲中，方芮欣受到表揚後在講台上吊自殺的畫面。其中一場，趙正平發現自己遭「校長」羅光旭背叛，強迫他退休離開翠華中學，趙正平流下不甘的淚水。趙哥透露，角色是性格堅毅的軍人，所以他設定這場戲自己只能眼眶泛淚，最多就是流一滴淚，而他演出當下十分入戲、情緒激動，一開拍果然眼裡滿滿都是淚水，稍微一擠左眼就滴下來淚來了，雖然這顆鏡頭最後沒有被採用，但他自傲表示：「我一個鏡頭就OK了！」

▲趙正平在《返校》展現演技。（圖 / 公視提供）

× ▲趙正平在《返校》展現演技。（圖 / 公視提供）

▲韓寧（右）與夏騰宏所詮釋動人情感逼哭觀眾。（圖 / 公視提供）

× ▲韓寧（右）與夏騰宏所詮釋動人情感逼哭觀眾。（圖 / 公視提供）

此外，有一場「張老師」夏騰宏在河邊被槍決的戲，製作人林仕肯與林怡伶回憶，劇本裡寫道希望那場戲是陰雨天，結果到現場真的是陰天，而就在夏騰宏被處刑的那一刻，他的台詞說到「雨落了」，現場就開始下起了綿綿細雨，全劇組的人也瞬間起雞皮疙瘩。「學姊」韓寧在一旁目睹了「張老師」夏騰宏行刑前的一席話：「願自由如雨，遍灑這座島嶼。」也傷心得淚如雨下，那一幕離別戲逼哭許多觀眾，紛紛直呼「神改編！」