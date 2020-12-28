共餐也沒事？網喊台灣「神功護體」 　再揭4成功防疫關鍵

跨年已經進入倒數階段，全球跨年活動皆因為新冠肺炎而有所影響，但台灣目前疫情相對控管有成，就連近日一名確診案例至高雄與同事共餐吃火鍋，事後也沒有爆發更多群聚感染的本土案例，這就讓網友驚訝直呼「該說是台灣人神功護體嗎？」，而對此有民眾就盤點了台灣防疫成功的四大重點政策，掀起網友討論熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀

日前這名網友在PTT發文好奇表示，台灣近日傳出多例可能造成感染的活動史通報，但卻沒有傳出大量本土病例，不禁好奇詢問「台灣人不知不覺在平時都有訓練到甚麼，才能百毒不侵？」，而有民眾則回應解釋台灣疫情管控與他國其實相差很大，這也造成了「台灣已經是另一個世界」的現象。

▲台灣雖然疫情趨緩，但國外疫情仍相當嚴重，圖為日本街道。（示意圖／美聯社／達志影像）

首先他就指出，台灣採取的「入境全面進行14天居家隔離」，和別國「出入境普篩」造成的影響就相當大，在國外有高比例的無症狀患者就是在拿到普篩報告後3天染病，登機入境後仍能不斷四處傳播病毒。第二則是台灣民眾使用醫療級口罩是常態，國外民眾仍多配戴防疫效果僅剩三成的「布口罩」，而非台灣這種拋棄式3層式口罩，一來是因為價格影響，二來則是因為國外民眾不願意戴這類拋棄式3層式口罩，病毒傳播速率才會有所差異。

第三則屬對於確診案例的追蹤管控，原PO提到台灣不論輕重症患者，只要確診新冠肺炎都會要求全面隔離，反觀國外許多醫生已經把新冠肺炎治療SOP化，要求輕症者自行在家休息5天，不須與家人隔離也沒有追蹤病患行蹤，5天後更不需要採檢得到陰性報告就能隨意出門。

最後一項則是每日疫情資訊的記者會，他提到國際上幾乎沒有國家會每天都開記者會更新疫調資訊，也鮮少有向台灣開放記者提問的流程，有的國家更只是在網路上修正數據。原PO表示台灣因為是民主社會，縱使政府想要「蓋牌」，也底擋不住各大媒體、爆料人的消息流出，因此正確的防疫政策方向才是關鍵。（編輯：楊智傑）