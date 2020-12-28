洪小鈴接精明幹練角色　自曝私下個性差很大

幸星娛樂釋出最新2021年年歷，包含藝人曾少宗、洪小鈴、鍾政昀、邱昊奇、林孫煜豪、楊銀豪，還有新進的師妹王渝萱。今年鮮少出現螢光幕前的洪小鈴，在電影《同學麥娜絲》尬上一角，而近期還有其他戲劇邀約，但洪小鈴自曝私下完全是傻大姊，跟飾演幹練檢察官、律師角色相差甚遠。

我是廣告 請繼續往下閱讀

曾少宗今年因疫情關係留在台灣，受邀演出《比悲傷更悲傷的故事》影集版裡的暖男醫生，拍完這部影集後更一路接演了賀歲電影《白日夢冒險王》及微電影《第一杯咖啡》等，無縫接軌一路忙到年底。近年轉型輕熟男的他，擺脫了過去男孩的稚氣，因而收到許多不同類型角色的邀約，他期許自己不受限，能好好駕馭不同的角色。

▲曾少宗轉型成輕熟男。（圖 / 幸星娛樂提供）

而洪小鈴演出的電影《同學麥娜絲》除了獲選為今年金馬影展開幕片，票房也相當不錯，近年多在拍攝電視劇的她，這次重返大銀幕表現不俗，突破尺度與鄭人碩帶來一段漫畫店的激情戲，更讓人眼睛一亮。而近期有多部電影及戲劇邀約，像是檢察官、律師等角色，但她自曝，自己完全是少根筋傻大姐的個性，與飾演角色相差甚遠。演藝經歷豐富的她，很滿意現在輕熟女的狀態，希望接下來能多嘗試內心層次豐富的角色。

邱昊奇今年更是收穫滿滿，出了一本集結他多年生活及表演領域中，領悟出的個人經驗感受的文字書，文字直白深入人心。近期他在戲劇《廢財闖天關》裡詮釋不同人格角色，演得絲絲入扣，讓他人氣暴漲，收穫一堆書迷及戲迷。

▲林孫煜豪近期主演電視劇《王牌辯護人》。（圖 / 幸星娛樂提供）

林孫煜豪主演的電視劇《王牌辯護人》目前正熱播中，首次演出偶像劇的他，非常在乎觀眾對他扮演的「小可」的感覺，看到觀眾熱烈討論劇情，甚至有看出他在角色上一些細微設定，他覺得非常有成就感。他目前也積極健身，希望明年初影集開拍時，體能的狀態跟身體的線條，能更接近運動員的狀態，好更完美的詮釋角色。

今年還加入新人，就是曾以金鐘劇《你的孩子不是你的孩子》孔雀單元，入圍最佳新人的王渝萱。今年剛好她因為疫情休學，在台與現任經紀人巧遇後，經紀人便簽下她成為公司最小師妹，沒想到短短幾個月內，她便拍攝了3部電影短片及多部ＭＶ，更與莫子儀、黃姵嘉等多位金獎演員，共同演出新電影《該死的阿修羅》，而年紀才剛滿21歲的她，超齡的演技讓合作過的導演們都覺得驚豔，是新生代演員裡非常值得期待的一位。