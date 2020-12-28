入冬首發低溫特報　苗栗以北「非常寒冷」探6度以下

我是廣告 請繼續往下閱讀
氣象局指出，低溫特報橙色燈號（非常寒冷）區域包含基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有 6 度以下氣溫發生的機率；新竹市、台中市、彰化縣、雲林縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣有持續 10 度左右或以下氣溫發生的機率；連江縣有持續 6 度左右或以下氣溫發生的機率。黃色燈號（寒冷）包含南投縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣有 10 度以下氣溫發生的機率。
根據氣象局預報，周二東北季風稍減弱，氣溫舒適；周三鋒面通過，緊接著寒流南下，各地氣溫迅速下滑，越晚越冷，日夜溫差可達 10 度左右，迎風面的北部及東半部雲量偏多有斷續降雨，中南部地區維持多雲時晴的天氣；周四至周五清晨是此波寒流影響最明顯的時候，天氣嚴寒，中部以北及東北部地區氣溫僅 7 、 8 度，南部及花東也只有 10 度上下，沿海、空曠地區或近山區平地氣溫會更低一些。
氣象局說明，周四、周五冷的感受有些不同，周四雖漸轉乾但仍有些水氣，北部及東半部雲量多，屬於整天寒冷的狀況，尤其北部整天氣溫都在 10 度以下，跨年安排活動要備好防寒衣物；周五水氣減少，風速稍減弱，利於輻射冷卻效應，中南部氣溫可能比周四更低一些，但白天回溫也較明顯，日夜溫差轉大；降雨方面，東半部及大台北地區有小範圍降雨，北部地區雲量稍多，中南部為多雲到晴的天氣。