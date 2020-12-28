入冬首發低溫特報　苗栗以北「非常寒冷」探6度以下

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入冬首發低溫特報　苗栗以北「非常寒冷」探6度以下

記者陳致宇／台北報導

2020-12-28 17:19:54｜2020-12-28 17:20:00

20160310天氣配圖 下雨 寒流 天氣冷
▲氣象局今（ 28 ）日針對全台發布低溫特報， 30 日下午起至 1 月 1 日將有 10 度以下氣溫發生的機率，局部地區甚至會下探 6 度以下。（圖／NOWnews資料圖片）
未來一周天氣變化劇烈，尤其周三的急遽降溫及跨年前後的嚴寒天氣特別需要留意，在寒風吹拂下體感溫度會較實際溫度更低，中部以北沿海地區因風速強，感受會更冷，氣象局今（ 28 ）日針對全台發布低溫特報， 30 日下午起至 1 月 1 日將有 10 度以下氣溫發生的機率，局部地區甚至會下探 6 度以下，提醒民眾要注意保暖。
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氣象局表示，周三（ 30 日）寒流迅速南下，各地氣溫明顯下降， 30 日下午起至 1 月 1 日各地氣溫明顯偏低，有 10 度以下氣溫發生的機率，
氣象局指出，低溫特報橙色燈號（非常寒冷）區域包含基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有 6 度以下氣溫發生的機率；新竹市、台中市、彰化縣、雲林縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣有持續 10 度左右或以下氣溫發生的機率；連江縣有持續 6 度左右或以下氣溫發生的機率。黃色燈號（寒冷）包含南投縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣有 10 度以下氣溫發生的機率。

根據氣象局預報，周二東北季風稍減弱，氣溫舒適；周三鋒面通過，緊接著寒流南下，各地氣溫迅速下滑，越晚越冷，日夜溫差可達 10 度左右，迎風面的北部及東半部雲量偏多有斷續降雨，中南部地區維持多雲時晴的天氣；周四至周五清晨是此波寒流影響最明顯的時候，天氣嚴寒，中部以北及東北部地區氣溫僅 7 、 8 度，南部及花東也只有 10 度上下，沿海、空曠地區或近山區平地氣溫會更低一些。
氣象局說明，周四、周五冷的感受有些不同，周四雖漸轉乾但仍有些水氣，北部及東半部雲量多，屬於整天寒冷的狀況，尤其北部整天氣溫都在 10 度以下，跨年安排活動要備好防寒衣物；周五水氣減少，風速稍減弱，利於輻射冷卻效應，中南部氣溫可能比周四更低一些，但白天回溫也較明顯，日夜溫差轉大；降雨方面，東半部及大台北地區有小範圍降雨，北部地區雲量稍多，中南部為多雲到晴的天氣。
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