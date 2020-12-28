阿里山茶創新品牌推廣 翁章梁期勉優質品牌責任
記者陳惲朋、任禮清/嘉義縣報導
2020-12-28 19:21:34
阿里山高山茶名氣遠播全世界，23.5ﾟ阿里山茶產業運銷合作社為了讓消費者能更清楚、明確選擇產品，今年首度舉辦「阿里山狀元茶」競賽，由張順源先生拔得頭籌，縣長翁章梁28日親自題字協助代言，勉勵創新建立新品牌，有品牌就有責任，期許提供消費者安全、健康、優質的在地高山茶葉。
翁章梁28日出席23.5ﾟ阿里山茶產業運銷合作社新品牌「狀元茶」建立發表，針對食品衛生安全、茶的品質期勉都需要嚴格把關，有品牌就有責任，很開心見到合作社願意跨出第一步推出自有品牌，也鼓勵民眾踴躍選購一同品茗，感受嘉義高山茶的美好。阿里山狀元茶品牌由翁章梁題字，親自協助代言系列產品，翁章梁說明嘉義茶區平均海拔都在1000公尺以上，種植面積是台灣第二大茶區，也將嘉義茶區訂為「高山茶都・嘉義」，藉此將嘉義的好茶行銷全世界，證明阿里山不只有日出、雲海、櫻花、檜木車廂火車，還有高海拔的阿里山茶。23.5ﾟ阿里山茶產業運銷合作社表示頒獎典禮曁展售會，將在2021年1月2日於嘉義市中央廣場登場，現場有多家茶農得獎茶品及農特產、茶席品茗區，活動自上午9點至下午4點，邀請遊客把握難得機會一同品茶。