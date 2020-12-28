港名嘴未申請就拍片且未戴口罩！高鐵譴責：已檢舉、求償
港名嘴未申請就拍片且未戴口罩！高鐵譴責：已檢舉、求償
編輯林莞茜/綜合報導
2020-12-28 17:49:54
台灣高鐵今（28）日表示，香港名嘴蕭若元日前違反防疫規定，未在車廂內佩戴口罩，且未事先申請取得同意即逕自在高鐵車廂內錄製影片，作為商業用途，高鐵公司除了表達嚴正譴責要求下架影片並求償外，並主動向警察單位與主管機關檢舉，以捍衛公司與旅客權益。
高鐵表示，香港名嘴蕭若元日前在未向本公司事先申請，並取得同意的情況下，逕自於高鐵列車車廂內錄製影片，且未佩戴口罩，違反政府防疫規定，後續則將影片上傳至YouTube「謎米memehongkong」影音頻道，作為商業使用；本公司表達嚴正譴責，此等舉措已違反高鐵設施內（含車站、列車、基地等）拍攝的相關規定，並有影響旅客健康安全之虞，要求其影片下架並將求償相關費用。同時，高鐵也主動向警察單位及主管機關檢舉其違反防疫規定，以捍衛本公司及旅客權益。高鐵強調，依照疫情指揮中心發布「秋冬防疫專案」，旅客自進入車站（含車站大廳、售票處等非付費區）即須佩戴口罩，乘車時亦需全程佩戴口罩，旅途中如有飲食需求，請遵守相關規定，並於飲食完畢仍須立即佩戴，未佩戴口罩且經勸導不聽者，將依法開罰
高鐵說明，列車組員及車上保全人員於巡視車廂時，亦會注意旅客佩戴口罩情形，發現未依規定佩戴口罩旅客除將主動勸導外，更將針對不配合或持續違反規定者，立即通知鐵路警察協助，依中央流行疫情指揮中心指引，落實執行防疫規定。
高鐵重申，針對高鐵設施內（含車站、列車、基地等）之拍攝行為，訂有相關作業規範，呼籲各界切實遵守，事先備妥相關資料提出申請，經本公司核准後始得進行拍攝。若未經許可於高鐵設施內進行拍攝，一經發現，除將立即停止其拍攝行為，並將視情節輕重，循法律途徑維護本公司應有權益。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。