港名嘴未申請就拍片且未戴口罩！高鐵譴責：已檢舉、求償

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港名嘴未申請就拍片且未戴口罩！高鐵譴責：已檢舉、求償

編輯林莞茜/綜合報導

2020-12-28 17:49:54

高鐵
▲針對有旅客違反防疫規定且未經申請就在車廂內錄製影片作為商業用途，高鐵公司28日表示，已主動檢舉並要求下架求償。（圖／NOWnews資料照）
台灣高鐵今（28）日表示，香港名嘴蕭若元日前違反防疫規定，未在車廂內佩戴口罩，且未事先申請取得同意即逕自在高鐵車廂內錄製影片，作為商業用途，高鐵公司除了表達嚴正譴責要求下架影片並求償外，並主動向警察單位與主管機關檢舉，以捍衛公司與旅客權益。
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高鐵表示，香港名嘴蕭若元日前在未向本公司事先申請，並取得同意的情況下，逕自於高鐵列車車廂內錄製影片，且未佩戴口罩，違反政府防疫規定，後續則將影片上傳至YouTube「謎米memehongkong」影音頻道，作為商業使用；本公司表達嚴正譴責，此等舉措已違反高鐵設施內（含車站、列車、基地等）拍攝的相關規定，並有影響旅客健康安全之虞，要求其影片下架並將求償相關費用。同時，高鐵也主動向警察單位及主管機關檢舉其違反防疫規定，以捍衛本公司及旅客權益。
高鐵強調，依照疫情指揮中心發布「秋冬防疫專案」，旅客自進入車站（含車站大廳、售票處等非付費區）即須佩戴口罩，乘車時亦需全程佩戴口罩，旅途中如有飲食需求，請遵守相關規定，並於飲食完畢仍須立即佩戴，未佩戴口罩且經勸導不聽者，將依法開罰

高鐵說明，列車組員及車上保全人員於巡視車廂時，亦會注意旅客佩戴口罩情形，發現未依規定佩戴口罩旅客除將主動勸導外，更將針對不配合或持續違反規定者，立即通知鐵路警察協助，依中央流行疫情指揮中心指引，落實執行防疫規定。

高鐵重申，針對高鐵設施內（含車站、列車、基地等）之拍攝行為，訂有相關作業規範，呼籲各界切實遵守，事先備妥相關資料提出申請，經本公司核准後始得進行拍攝。若未經許可於高鐵設施內進行拍攝，一經發現，除將立即停止其拍攝行為，並將視情節輕重，循法律途徑維護本公司應有權益。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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