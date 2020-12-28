嘉大農藝志工　迎春送愛長輩歡

嘉義大學一群默默付出之志工們，本著長期關懷社會、照顧弱勢團體之精神，於聖誕節後新年前展現關懷行動不便長者之心，為蘭潭家福護理之家100餘位行動不便之長輩舉辦一場「回憶中之奼子嫣紅」歡送新年與幫行動不便長輩慶生。

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此項活動除專門為10、11、12月老人慶生外，會場佈置更充滿迎新年氣息，長輩們除欣賞志工學生們準備之歌仔短劇外，志工帶唱與老人們盡情之歡唱，唱起了望春風、雨夜花、四季紅、愛人醉落去等台語歌曲，讓長輩們回憶過去美好的時光，感受到新春佳節喜氣洋洋；教學活動做製作聖誕花圈，剛聖誕節過後，做起聖誕花圈意義特別深厚，做好後套在阿公、阿嬤頭上開心又可愛；幫老人們切蛋糕慶生，讓老人們除過生日也喜迎新春佳節，而志工夥伴們學習到如何關心身邊較為年長的長輩們。

活動總召王元泰同學表示，本次活動表演歌仔戲之短劇，戲名為梁山伯與祝英台，是民間四大傳說之一，一個口頭傳承的傳說故事，敘述祝英台女扮男裝求學，結識同窗梁山伯，最終卻無法結下姻緣的愛情悲劇，象徵復古勾起老人以前看歌仔戲之種種回憶；活動開始前志工夥伴們替行動不便長者致贈生日卡及生日禮物，並高唱生日快樂歌，表達志工夥伴對壽星之祝福。

指導老師侯金日表示農藝志工隊舉辦行動不便長輩服務與關懷活動轉眼間已持續22年，走過22年能持續服務確實是一段相當難得之服務經歷，看著許多阿公、阿嬤雖歲月之增進但身體反而更加健康，而覺得相當欣慰，再次指出，從87年9月起服務至今已滿22年，正邁入第23個年頭，長期來無論是服務芳安護理之家或蘭潭家福護理之家，志工夥伴服務的心始終如一，隊員之更換與畢業年復一年變動，但不變的是一顆永續服務之心持續存在，志工夥伴長期付出，秉持著「服務、輔弱、愛人、成長」之精神，整個活動於下午三點與阿公、阿嬤大合照後圓滿畫下句點。