元旦升旗典禮取消？府：遵從指揮中心指引、完備防疫工作
元旦升旗典禮取消？府：遵從指揮中心指引、完備防疫工作
編輯林莞茜/綜合報導
2020-12-28 18:01:28
近來國外新冠肺炎疫情升溫，國內則在日前增加1例本土案例，部分縣市規劃要暫緩或取消相關集會活動，避免人潮聚集，新北市政府今（28）日開第一槍宣布，將防疫升級、縮小元旦升旗典禮規模，外界也相當關注2021年總統府元旦升旗典禮是否取消，對此，總統府發言人張惇涵表示，一切皆遵照中央流行疫情指揮中心防疫指引辦理。
總統府發言人張惇涵說明，對於地方政府基於防疫能量的決定，總統府予以尊重。至於總統府元旦升旗是國家重要慶典之一，總統府及主辦單位皆會遵照中央流行疫情指揮中心防疫指引辦理，並嚴格落實民眾以實聯制參與，力求讓防疫工作完備，讓國家重要慶典順利完成。張惇涵說，目前總統府沒有取消元旦升旗典禮的規劃，倘若因疫情狀況有所變化而有需要調整，也將依照中央流行疫情指揮中心之指引，即時因應並向各界即時說明。
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