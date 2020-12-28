肯尼NOW星球／球員私密片外流風波 肯尼哥生氣了！
肯尼NOW星球／球員私密片外流風波 肯尼哥生氣了！
運動中心/綜合報導
2020-12-28 19:30:00｜2020-12-28 19:43:25
《NOWnews》招牌節目《肯尼NOW星球》第七集，新竹街口攻城獅總經理「肯尼」高景炎大談P聯盟（P.LEAGUE＋）秘辛，除了分析首周票房、戰況等，他也特別邀請在高中籃球隊奮戰的兒子Caden高宏權，以及《NOWnews》運動中心主任Travis吳政紘一起參與討論。
這集一開頭節目的確有些沈重，因為發生球員私密影片外洩風波，甚至連黑人陳建州都在記者會上忍不住哽咽，可以想見對球員和籃球界是一大打擊。肯尼也重申，我們不能成為任何加害人，也杜絕這些影片外傳，更不要因為這些影片，傷害其他更多無辜的人。他也解釋為何要帶兒子一起參加這集節目的原因。肯尼也透露首周賽事的戰況，其中夢想家首戰富邦，沒想到「台灣噴射機」張宗憲狂砍34分爆發，為何他每次進球後都這麼激動？
夢想家連續2場「背靠背」賽事真的夠硬，第二場又遇到桃園領航猿，猿隊使出渾身解數，加上「新台灣人」戴維斯以扣籃帶動氣勢，洋將里德大三元，也讓夢想家苦吞2連敗。
不過，肯尼也提醒，聯盟本季會出現第四節「單洋將」打「雙洋將」的狀況，誰能守住領航猿？戴維斯條款也將成為關門條款？這些問題的解答都會一一說明，最後還有讀者回函，「肯尼」將會親自回覆網友提問。