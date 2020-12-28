生活美學深耕嘉義　致力資訊、美學與觀光產業發展

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其間鹿草鄉公所委託協會，協助培訓鹿仔草在地導覽解說員，作為推動鹿草社區小旅行的領隊及導覽人員；鹿仔草文化藝術基金會也委託辦理咱的鹿仔草･咱的故事比賽，透過有趣的故事讓全國更多民眾認識鹿草的文化產業之美。
推動國立台南生活美學館到大林國小辦理109年社區藝術巡迴展，讓大林鎮在地的民眾及學子能夠欣賞到珍貴的藝術創作，提升民眾及學生的美感教育；因新冠肺炎疫情關係，上半年度更是辦理兩梯次的交通部觀光振興方案，讓領隊、導遊及旅宿業者，趁著此空閒時間，精進自己的專業知能，提升更優質的服務品質。
協會指出，未來的1年，將以鹿草數位機會中心為運作核心，教導民眾學習資訊新知、善用科技行銷在地特色；培訓鹿草導覽解說人才，配合鹿草鄉公所推動社區小旅行活動；也將協助社區發展協會申請社區總體營造計畫，協助地方改變及發展；並將整合水上鄉及鹿草鄉的在地小農，申請經濟部群聚計畫-水鹿優鮮配，活絡地方產業，促進經濟發展，讓協會能發揮更大的功能，協助更多的團體及民眾，深耕文化美學、善用資訊科技、整合行銷在地特色，開創更美好的未來。
陳素娟理事長表示，今年是協會從98年以來執行成果最豐碩的一年，感謝各位理監事的支持以及前理事長李永山校長的指導與曾俊銘總幹事的辛勞，才有今年這樣的績效，幫助更多民眾及社區在資訊教育、美學文化、觀光產業上有更大的發展。