影／50公尺雲梯車入列　無人機實施高樓防災救災演練

耗資3500萬元打造的彰化縣消防局超高樓雲梯車，今（28）日結合無人機實施高樓防災救災演練，機械臂完全伸展高達50公尺，在彰化市文華苑大廈舉辦高樓防救災成果演練，除有高樓噴水、救生外，還有無人機高空監控，演練十分逼真。

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▲王惠美說，這次演習是彰化縣近年最高樓層的防救災演練，也是一場科技救災，首次投入「無人機」高空監控。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 28）

× ▲王惠美說，這次演習是彰化縣近年最高樓層的防救災演練，也是一場科技救災，首次投入「無人機」高空監控。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 28）

彰化縣消防局與彰化市文華苑公寓大廈今（28）日共同辦理高樓防救災成果演練，運用新購置的50公尺雲梯車實施頂樓13樓屋頂平台人命救援，展現消防優良裝備器材及精實訓練成果，彰化、和美地區10層以上公寓大廈管理委員會也派代表到場觀摩。

▲50公尺高的雲梯車，性能優異、可達17層樓高的雲梯車加入救災行列，從車子停好後啟動腳架到自動平衡定位不到30秒。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 28）

× ▲50公尺高的雲梯車，性能優異、可達17層樓高的雲梯車加入救災行列，從車子停好後啟動腳架到自動平衡定位不到30秒。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 28）

彰化縣長王惠美嘉勉參演人員辛勞，並感謝文華苑大廈鄉親的配合，期許透過此次高樓防救災演練，奠定集合住宅參與防救災的基礎，並呼籲大家平時做好防救災準備，災時才能發揮最大戰力，保護彰化縣鄉親。

王惠美說，這次演習是彰化縣近年最高樓層的防救災演練，也是一場科技救災，首次投入「無人機」高空監控，協助消防指揮官做最快、最正確的救災決策。全民防災的理念就是自救、共救、公救，萬一發生火警，從單一住戶自主逃生、社區大樓廣播疏散集結，到公部門消防隊執行救災任務，才可以把災害降到最低。

王惠美表示，彰化縣是六都以外的第一大縣，高樓日益增加，特別是這兩年的速度驟增，經統計全縣目前有154棟10層樓以上的公寓大廈，有鑑於此，縣府追加預算3500萬元，打造50公尺高的雲梯車，性能優異、可達17層樓高的雲梯車加入救災行列，從車子停好後啟動腳架到自動平衡定位不到30秒，展現消防優良裝備器材及精實訓練成果。