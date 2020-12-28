軍購弊案頻傳　監委建議國防部訓練採購專才

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軍購弊案頻傳　監委建議國防部訓練採購專才

記者劉育辰/綜合報導

2020-12-28 19:08:43

▲國軍22日清晨進行「聯合防空作戰訓練」幻象戰機受令後，緊急起飛進行攔截演練。(圖／國防部提供)
▲台灣軍購弊案頻傳，監察委員建議國防部應訓練。(圖／國防部提供)
台灣軍購弊案頻傳，監察院院長陳菊今（28）日率領監委前往行政院巡察時，監察院國防及情報委員會召集人浦忠成提到，在兩岸形勢險峻的情況下，國軍整體戰力究竟如何？國人一直相當重視且關切，但近年來軍備採購違失、弊案頻傳，關鍵在於現行國軍體制下，負責軍備採購的人員無法久任，沒有經驗、專業的人員往往會被廠商誘導，建議國防部應該從國防大學培養、抑或是從民間引進採購人才併行解決問題。
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浦忠成表示，在現行體制下，軍人想要升遷，就必須要有一定的職務歷練，但這導致負責軍備採購、驗收等過程的人員，因為要升遷無法久任，所以不能夠累積專業，在很多專業不足的情況下，很容易受到廠商的誘導，進而產生弊端。監委期待國防部能夠培養專業的採購人才，同時從國防大學培育專業人力、一直到民間專業人力的延攬，讓專業採購人士可以久居其位，累積專業，這樣軍備採購應該能獲得改善。
不過，答詢時蘇貞昌也提到，國防採購預算龐大、事涉敏感，且國防武器採購日益專業，加上國軍輪調制度行之有言，事涉兩難，在這樣國際局勢、兩岸關係的情況下，蘇貞昌也特別交代國防部在人才培育、制度設計，可以研究，如何讓部隊在指揮系統及後勤採購歷練間取得平衡。
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