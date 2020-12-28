影／好事「彰」揚　獎勵暨表揚優秀員工

彰化縣政府今（28）日上午在縣府中庭舉辦109年下半年度好事彰揚獎勵暨優秀員工頒獎典禮，縣長王惠美說，透過這的比賽，對認真做肯做的人，考績就可提升，只要有得獎一次，就能提高考績5％，得獎的個人及團隊都實至名歸。

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▲激勵公務人員戮力為民服務，彰化縣政府在縣府中庭舉辦109年下半年度好事彰揚獎勵暨優秀員工頒獎典禮。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 28）

× ▲激勵公務人員戮力為民服務，彰化縣政府在縣府中庭舉辦109年下半年度好事彰揚獎勵暨優秀員工頒獎典禮。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 28）

彰化縣政府辦理109年下半年度好事彰揚獎勵暨優秀員工頒獎，王惠美在典禮中表揚優秀團隊與員工，謝謝彰化縣政府所有優秀的員工，謝謝大家一年來的辛苦，因為大家的辛苦，因為有你們，彰化才能不斷的進步。

王惠美表示，在過去一年是非常不安、辛苦的一年，因新冠肺炎疫情，上半年很多活動都無法舉行，但下半年都能把年度計畫一併落實達標，但大家還是緊守崗位，不斷地創新，並在有限資源中去做最好的發揮，一起努力讓彰化更好、彰化更進步。

王惠美指出，公務體系以往考績都是輪流，但他主張要公平，對認真做肯做事的人要有獎勵，在局處獎方面，新聞處榮獲交通部金安獎，勞工處行政業務考評連兩年蟬連全國第一，文化局整合閒置空間打造青創基地創造新亮點，三局處都拿下績優卓越獎。

另環保局獲天下雜誌2020幸福城市-空汙改善全國第1的佳績，入選最佳使命必達獎，教育處在第60屆中小科學展覽會全國賽中，一舉摘下縣市團體第一名，獲最佳創新銳變獎。

王惠美說，這些局處都擊敗六都，證明彰化縣政府雖沒有六都的資源，但大家聰明才智及創意，還是有無限發展空間，新增的元氣加油獎，除原先要頒發的前3名外，她再加碼5個佳作獎，鼓勵大家發揮團隊精神。

5個得獎局處分別是，新聞處、勞工處、文化局、環保局、教育處，除此之外還有20個優秀員工。