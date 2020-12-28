離婚、摯友過世、喪母！柯奐如3年逆境重生當製作人

演員柯奐如這3年來人生並不平靜，2018年低調簽字離婚，卻又面臨摯友過世、母親罹癌等衝擊，去年母親遺憾離世，柯奐如和爸爸再度陷入低潮，今年4月她與爸爸單車環島，完成媽媽的心願，也藉此整理了自己的心情，將與設計師好友陳科維，共同出資拍攝對談影片《奐是你》。 我是廣告 請繼續往下閱讀 30日即將過40歲生日的她，拍攝了一系列名為「重生」的宣傳照，做為給自己的生日禮物，柯奐如說：「期許自己在重整心境後，能夠突破、更無畏地面對未來。」而影片《奐是你》，則將以好友間親密對談的方式，對談彼此人生面對逆境時的起伏曲折，以及如何化悲傷為力量，找出破繭而出的動能，亦將於柯奐如和陳科維各自的YouTube頻道播出。▲柯奐如穿著設計師陳科維（左）設計的服裝出席服裝秀。（圖／陳科維提供）從演員轉向幕後統籌、製作，柯奐如連續完成了兩項作品：肖像照「重生」、對談影片《奐是你》。談及當製作人最需要克服的障礙，她首先慶幸合作對象都是熟悉的夥伴，對彼此的專業都能信任也有很好的默契。▲柯奐如當製作人租借拍攝器材。（圖／柯奐如提供）最大的難處反而是她身為對談人也是製作人，當議題觸及到隱私時，她說：「到底面對觀眾要開誠布公到什麼程度？必須能夠感到自在又具備吸睛，這中間的權衡，也是我反覆思索的。」