跨百光年無人機遭質疑中國製 高市：台灣編程無資安疑慮
跨百光年無人機遭質疑中國製 高市：台灣編程無資安疑慮
記者郭凱杰/高雄報導
2020-12-28 20:21:25｜2020-12-28 20:22:01
在高雄2021跨百光年獲得最多喝采並於２４日當晚加演一場的無人機秀，傳出為「中國製造」，引發台灣IP及資安疑慮；高雄市政府新聞局長董建宏今（２８）日表示，圖案設計之原創及飛行編程完全由台灣團隊製作，使用的機種也無空拍功能，且演出經合法申請，資安可全程掌握。
針對外界質疑「高雄2021跨百光年」系列活動中無人機展演，500架無人機都是中國製造，甚至連圖案的程式設計也是中國大陸做的，高市府曾說明整場演出都是台灣團隊的驕傲，如此不就打臉市府了嗎？且無人機升空，整個高雄港區、亞洲新灣區都一覽無遺，是否有資安疑慮？董建宏表示，「高雄2021跨百光年」系列活動的無人機表演是在愛河灣的固定小範圍內進行，週邊亦無涉及敏感設施，圖案設計之原創及飛行編程更完全由台灣團隊製作，使用的機種也無空拍功能，且這次演出經過合法申請，資安可全程掌握。
負責展演創意製作的馮建彰表示，長期在台灣流行音樂界演出製作都知道，器材與系統各國都有，不論是燈光，或是音響，LED螢幕。軟體創意與硬體設備，本就不宜混為一談。馮建彰也指出，這次的無人機展演，都是台灣團隊的原創作品，創作過程中不僅展演秒數，色彩指定，甚至連音樂創作與整合都是直到展演前一晚在現場測試，不僅屬於台灣的原創IP，麋鹿的鼻子在試飛後還用心增加了紅點點；彩虹聖誕樹全球也只有高雄才能看見。希望大家要相信且支持屬於我們自己的作品，讓世界看見台灣、看見高雄。