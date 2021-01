繼「流行天后」泰勒絲Taylor Swift推出今年第二張專輯《恆久傳說/

evermore

》後,「饒舌天王」阿姆Eminem也隨即跟進,驚喜推出《

Music To Be Murdered By- Side B

》。作為年初發行的專輯《謀殺音樂/Music To Be Murdered By》的豪華版,其中一曲《Zeus》還向天后蕾哈娜Rihanna道歉,引起熱議。

阿姆、蕾哈娜過去曾合作過《Love The Way You Lie》和《The Monster》等人氣單曲,但在去年底,阿姆有一首10年多前寫下的歌曲遭外洩,歌詞內容提及2009

年克里斯小子(Chris Brown

)對蕾哈娜施暴事件,還透露自己是挺克里斯小子的那一派。

針對此事,阿姆特別在新歌《Zeus》歌詞中向蕾哈娜致歉:「關於那首洩漏出去的歌,我要全心全意向蕾哈娜道歉,我並不是有意要讓妳難過的。無論如何,這一切都是我的錯。」(

And wholeheartedly, apologies, Rihanna. For that song that leaked, I'm sorry, Ri. It wasn't meant to cause you grief. Regardless, it was wrong of me.

)

▲阿姆推出新專輯。(圖/翻攝阿姆IG)