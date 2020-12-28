日本醫療早崩壞？民間「鬆懈現況」曝　旅日台人嘆：完蛋

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不僅如此，他還提到政府頒布的決策邏輯很怪，看似保護國人的規定，卻發生英國歸國的日本機師因為「機師不用檢驗」的規定，將新型變種病毒傳染給了家人。而就算國內疫情數字飆升，日本民眾仍在熱鬧的街頭群聚，「即使飲食店關門，半夜還是滿街成群結隊」。
他更以自己與其他日本人的對話舉例，提到日本民間對於防疫措施的鬆懈程度相當嚴重，多數民眾總是以「有戴就好」來配戴口罩，儘管他提醒了布口罩的防疫效果極差，對方仍辯稱「日本人都得過病毒了吧？大概我們DNA不同，所以比較不會染病」，若按照比例計算，他認為日本疫情惡化要「超英趕美」的情況就近在眼前。
文末他也總結指出，儘管日本政府謹慎對待疫情，國內民眾仍抱著僥倖、鬆懈的態度，甚至有日本人認為，國內疫情如此嚴峻的主因是由外國人導致的。最後更沉重地說了一句「日本完蛋了」，更補充表示日本醫療早已崩壞，畢竟新聞發布數字都是「醫院願意受理並呈報的數字」，還有很多在家等機會就診的人，甚至等不到醫院通知「直接拿便當前往異世界的人」。（編輯：楊智傑）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。