日本醫療早崩壞？民間「鬆懈現況」曝　旅日台人嘆：完蛋

日本因應國內新冠疫情惡化，加上境內出現英國變種新冠病毒案例，26日閃電宣布至年1月底這段期間，禁止外國人的入境申請，基本上全面禁止外國旅客入境。不過這番舉動也讓旅日台人忍不住搖頭表示日本醫療體系早已崩壞，人民和政府看待疫情的態度相差甚大，許多民眾鬆懈的態度更讓他直言「日本完蛋了！」。

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這名旅日的台灣YouTuber「放鬆兄弟 奕寬」27日在粉絲專頁發文提到，有同樣在日本工作的台灣網友告訴他，自己身在日本醫院當看護，站在防疫第一線人員的角度來看，日本醫療體系已經崩壞，「很多患者不能收只能在家吃自己」、「被迫穿著半套式防護衣工作」、「日本許多醫院裡外人員都被傳染了」，而全國面對這種壓力也造成前所未有的「醫療辭職潮」。

▲日本政府雖緊急實施「禁止外國旅客入境」政策，但民間卻相當鬆懈。（圖／美聯社／達志影像）

不僅如此，他還提到政府頒布的決策邏輯很怪，看似保護國人的規定，卻發生英國歸國的日本機師因為「機師不用檢驗」的規定，將新型變種病毒傳染給了家人。而就算國內疫情數字飆升，日本民眾仍在熱鬧的街頭群聚，「即使飲食店關門，半夜還是滿街成群結隊」。

▲旅日台灣YouTuber奕寬認為，日本民間還不甚注重疫情的威脅。（圖／翻攝自奕寬粉絲專頁）

他更以自己與其他日本人的對話舉例，提到日本民間對於防疫措施的鬆懈程度相當嚴重，多數民眾總是以「有戴就好」來配戴口罩，儘管他提醒了布口罩的防疫效果極差，對方仍辯稱「日本人都得過病毒了吧？大概我們DNA不同，所以比較不會染病」，若按照比例計算，他認為日本疫情惡化要「超英趕美」的情況就近在眼前。

文末他也總結指出，儘管日本政府謹慎對待疫情，國內民眾仍抱著僥倖、鬆懈的態度，甚至有日本人認為，國內疫情如此嚴峻的主因是由外國人導致的。最後更沉重地說了一句「日本完蛋了」，更補充表示日本醫療早已崩壞，畢竟新聞發布數字都是「醫院願意受理並呈報的數字」，還有很多在家等機會就診的人，甚至等不到醫院通知「直接拿便當前往異世界的人」。（編輯：楊智傑）