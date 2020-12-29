辱罵員警「BITCH」　遭逮捕時辯稱是在喊「沙灘」

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辱罵員警「BITCH」　遭逮捕時辯稱是在喊「沙灘」

記者鄧力軍/台中報導

2020-12-29 09:44:06｜2020-12-29 09:44:44

▲台中地方法院。(圖/記者鄧力軍攝)
▲台中地院法官審酌蔡男於警員依法執行職務時出言辱罵，且施以強暴致警員受傷，目無法紀，判處蔡男拘役40天。(圖/記者鄧力軍攝)
蔡姓男子酒後在中國醫藥大學附設醫院急診室吵鬧，台中市第二分局員警據報前往勸阻時，遭蔡男以「死菜鳥你給我閉嘴」、「BITCH」」等語辱罵，兩名員警實施逮捕過程中都遭蔡男抓傷蔡男辯稱「BITCH」是在說同音的「沙灘」台中地院法官審酌蔡男於警員依法執行職務時出言辱罵，且施以強暴致警員受傷，目無法紀，判處蔡男拘役40天。
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台中市警察局第二分局文正派出所於今(109)年5月20日凌晨4時許接獲中國醫藥大學附設醫院保全人員報案，指有一名酒醉的男子於急診室鬧事，文正派出所線上警網警員蔡昀倫、林睿新趕往處置。詎料滋事的蔡姓男子不但不甩員警勸阻，說當眾以「死菜鳥你給我閉嘴」、「BITCH」」等語辱罵員警蔡男並在員警對他實施逮捕時反抗，抓傷警員蔡昀倫右手腕及警員林睿新右手大拇指。
蔡男在法庭上辯稱自己當時酒醉已無意識云云，然依警員密錄器錄音譯文內容，員警告知將依法逮捕時，蔡男還回嘴狡辯「BITCH 叫沙灘」，並有微型攝影機影片內容可憑，可知蔡男能清楚認知其所為言行之內容，未因酒醉而達無意識之狀態台中地院法官審酌被告於警員依法執行職務時竟出言辱罵警員，且施以強暴致警員受傷，目無法紀，判處蔡男拘役40天。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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