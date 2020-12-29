辱罵員警「BITCH」 遭逮捕時辯稱是在喊「沙灘」
辱罵員警「BITCH」 遭逮捕時辯稱是在喊「沙灘」
記者鄧力軍/台中報導
2020-12-29 09:44:06｜2020-12-29 09:44:44
蔡姓男子酒後在中國醫藥大學附設醫院急診室吵鬧，台中市第二分局員警據報前往勸阻時，遭蔡男以「死菜鳥你給我閉嘴」、「BITCH」」等語辱罵，兩名員警實施逮捕過程中都遭蔡男抓傷﹔蔡男辯稱「BITCH」是在說同音的「沙灘」﹔台中地院法官審酌蔡男於警員依法執行職務時出言辱罵，且施以強暴致警員受傷，目無法紀，判處蔡男拘役40天。
台中市警察局第二分局文正派出所於今(109)年5月20日凌晨4時許接獲中國醫藥大學附設醫院保全人員報案，指有一名酒醉的男子於急診室鬧事，文正派出所線上警網警員蔡昀倫、林睿新趕往處置。詎料滋事的蔡姓男子不但不甩員警勸阻，說當眾以「死菜鳥你給我閉嘴」、「BITCH」」等語辱罵員警﹔蔡男並在員警對他實施逮捕時反抗，抓傷警員蔡昀倫右手腕及警員林睿新右手大拇指。蔡男在法庭上辯稱自己當時酒醉已無意識云云，然依警員密錄器錄音譯文內容，員警告知將依法逮捕時，蔡男還回嘴狡辯「BITCH 叫沙灘」，並有微型攝影機影片內容可憑，可知蔡男能清楚認知其所為言行之內容，未因酒醉而達無意識之狀態﹔台中地院法官審酌被告於警員依法執行職務時竟出言辱罵警員，且施以強暴致警員受傷，目無法紀，判處蔡男拘役40天。
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