快破28元？台幣早盤觸28.098元強升逾4角　攀23年半新高

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快破28元？台幣早盤觸28.098元強升逾4角　攀23年半新高

記者顏真真/台北報導

2020-12-29 09:51:32

新台幣兌美元持續升值。（圖／記者顏真真攝）
▲新台幣兌美元早盤升破28.1元，一度來到28.098元再創23年半新高，強升了4.27角。（圖／資料照，記者顏真真攝）
雖然新台幣兌美元前一交易日收28.525元，但今（28）日早盤再強升逾4角，並升破28.1元，一度來到28.098元，再改寫盤中23年半新，目前拉回至28.105元震盪。由於距離2020年封關只剩3個交易日，新台幣是否會以「27字頭」封關？匯銀人士認為年底前出口商拋匯賣需尚待去化，新台幣升值壓力滿大，只是會不會升破28元關卡，還要看中央行阻升態度而定。
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國際匯市部分，今日早盤韓元升值，目前來到1095.35韓元兌1美元，人民幣兌美元中間價6.5451元，較前一交易日中間價則貶值215基點，離岸人民幣兌美元則升值來到6.5275附近價位，而日圓則偏弱，來到103.74日圓兌1美元。
至於新台幣匯率，在台股開紅及年底出口商拋匯賣需之下，新台幣兌美元以28.28元、升值2.45角開出，隨後升破28.2元、28.1元，來到28.098元、強升4.27角，盤中也再創逾23年新高，不過，目前又拉回28.105元震盪整理。
匯銀人士指出，聖誕節前後外資交投轉淡，新台幣實質匯價將轉趨由台股後市及出口商拋匯力道主導，因此新台幣盤中有望續偏升盤整，只是仍須留意央行進場調節緩和實質匯價升幅。
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