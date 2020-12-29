今半夜寒流恐來襲！專家「12字」示警：溫度將直線下跌

今（29）天台灣各地天氣將顯著的回暖轉晴，不過，臉書粉專《天氣風險 WeatherRisk》指出，冷空氣預計在今天半夜或到周三凌晨時，逐步接近北台灣，屆時溫度將一路直線下跌，提醒大家要特別注意，這個劇降式的降溫，「對身體是一個非常大的環境壓力」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

《天氣風險 WeatherRisk》提醒，今天台灣各地天氣將顯著的回暖轉晴，建議大家好好把握僅有的一天好天氣，趕快準備一下厚重的衣服或棉被，今天還不會冷，衣服也不要穿錯。

《天氣風險 WeatherRisk》表示，目前這波冷空氣，還在大陸北方，上午將影響從新疆延伸到大陸北方，白天時冷空氣快速急行軍揮兵南下，伴隨強風及急降溫，將席捲整個大陸東岸，最大的降溫超過12-16度，是非常猛烈的降溫，預計雨雪或凍雨的環境，將推展到長江以南，0度的霜凍線都會往南到福建廣東的北部，整個大陸南方都會出現接近0度或個位數字的溫度，非常的冷。





《天氣風險 WeatherRisk》指出，冷空氣預計在今天半夜或到周三凌晨時，逐步接近北台灣，周三將是溫度顯著下滑的時間點，例如今天北部回溫，中午高溫有機會到26-27度，周三凌晨開始冷空氣接近，溫度就顯著下滑。





周三中午北部就只剩下12-14度，周三晚上降到十度以下，周四凌晨就有機會到7-8度間，這樣的降幅是直線下跌，會是讓您非常有感的溫度下滑曲線，提醒大家要特別注意，「這個劇降式的降溫，對身體是一個非常大的環境壓力，預計跨年周四整天都維持類似低於10度，大約只有7-8度的低溫，要到周五元旦白天，才逐步的緩回溫。」



▲《天氣風險 WeatherRisk》指出，冷空氣預計在今（29）天半夜或到周三凌晨時，逐步接近北台灣，周三將是溫度顯著下滑的時間點。（圖／NOWnews資料圖片）

《天氣風險 WeatherRisk》進一步說明，以上所指的是代表性的台北中心溫度，若在北部北海岸或桃竹苗等空曠低溫，可能還要減個2度，低溫約5度，中部約多個2度，開始冷的時間點約比北部落後幾個小時，但還是有低於十度以下溫度，約9-10度，一直延伸到嘉義台南，花蓮北部也是類似溫度，高雄屏東及東半部的台東則是11-12度，空曠地區仍有10度上下的機會。





《天氣風險 WeatherRisk》也提到，這波寒流的前緣，會有些水氣，北部迎風面在明天凌晨到清晨會逐步轉為有雨的天氣，越往北部迎風面降雨越明顯，苗栗以北會顯著的轉為陰沉偶飄雨的天氣型態，中南部則是還是相當的晴朗。





預計隨後乾冷空氣報到，周三深夜到周四清晨會顯著轉乾，因此將近1000公尺北部山上的降雪，可能在周三下半天到晚上有些機會，例如北部的陽明山，或時雪山到宜蘭太平山等，的確有降雪，或是霧淞等現象，中部高山雖然沒什麼機會，但要注意仍有結霜等道路結冰現象。

而這波寒流將會在元旦白天開始，每天逐步緩回溫1-2度，周末這幾天連假是由冷逐漸回溫，雖然回溫速度比不上急降溫，但會是相對舒適的天氣，建議大家好好把握。（編輯：許苡晴）