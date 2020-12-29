南非新冠病毒變種入侵！日本首次發現1例無症狀患者
國際中心林孝萱/綜合報導
2020-12-29 10:07:47｜2020-12-29 10:35:19
日本厚生勞動省昨日（28）通報發現首例確診來自南非的新冠病毒（COVID-19）變異病毒株的個案，該名患者為30多歲的女性，12月19日從南非搭乘飛機抵達日本，入境時並未出現相關症狀，至28日檢測病毒才發現攜帶新冠病毒變種。同時，日本在機場入境檢疫中，發現了6例感染近期於英國發現的變種病毒，6人皆自英國返回日本。
厚生勞動省表示，該名30多歲女性女性為無症狀患者，19日從南非搭機抵達日本成田機場，經過日本國立感染症研究中心採樣、比對病毒基因序列，發現其攜帶的為南非變種病毒株。這是日本首次驗出南非新冠變種病毒。日本目前確認感染新冠變種病毒的人數共15人，同時12月1日起至24日，抵達羽田機場的人士（年齡分佈10至40多歲，男女皆有）共有6人感染變種新冠病毒株，目前確診的7人都在指定旅館中進行隔離，無密切接觸者。
日本全國28日新增2400例確診，包含機場檢疫發現的境外移入案例、停靠遊輪確診人員，累計22萬4488例確診，其中3338例死亡。東京都方面則共新增481例確診、6例死亡，病毒檢測的陽性比率不斷上升，至上週五（25）達到8.2%是5月解除緊急事態宣言（緊急狀態）以來最高。
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