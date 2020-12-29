遭指專案延役升少將？賴清德警衛室主任反駁：子虛烏有
遭指專案延役升少將？賴清德警衛室主任反駁：子虛烏有
記者呂炯昌/台北報導
2020-12-29 11:07:58
110年上半年陸海空軍將官晉任布達授階典禮今（29）日上午於三官俱樂部舉行，共計有5人晉升中將、25人晉升少將。副總統賴清德警衛室主任謝靜華遭爆料指專案延役，通過體能鑑測後才升少將，引發關注。對於媒體報導，謝靜華受訪表示，這些都是「子虛烏有」的指控。
國防部指出，此次晉任中將人員計鄭文正、楊靜瑟、李世強、張俊志、許静芝等5員，晉任少將人員計唐志曜、吳志偉、陳永福、吳來益、薛柏洋、薛淵銓、洪恭誠、戴明正、高中錚、陳盈凱、洪乙仁、吳逸聖、崔怡楓、潘煥亞、鄧敦仁、陳宏詩、劉志宏、林佳躍、楊承華、孔令榮、簡士淵、蔡進精、黃從先、謝靜華、程駿杰等25員，合計30員。媒體詢問雖已被「欽點」晉升少將，卻因體測跑步不及格，遭軍中內部爆料一事？謝靜華受訪表示，媒體詢問的問題都是「子虛烏有！」個人今天的榮耀都是長官的賞識跟提拔、同事的幫忙、部屬的支持與家人的鼓勵，相關的體測與是否能夠晉任，都合乎計畫、法規，沒有苟且的事。
謝靜華強調，他在特勤中心已工作31年，這段時間都遵守長官教誨與指導，加上同事們的支持跟努力，大家胼手胝足一起為精進特勤努力，之前總統大選維安的安維6號與安維7號任務都是他主辦，大家齊心完成讓任務能夠零缺點達成，如果真的如外界傳聞所言，何必等安維七號任務之後再來晉任。