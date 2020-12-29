過敏讓寶寶哭整夜！兒科醫師：對消化系統與發育皆不利

寶寶半夜時間一到就開始「罵罵號」，不論怎麼哄都不停，媽媽每天睡眠不足掛著一圈熊貓眼。台安醫院小兒科陳萬德醫師表示，新生兒未滿四個月之前(好發1-2個月大寶寶)，容易因腸壁的神經發育不成熟，使腸道蠕動不規則，或蠕動過快，引起痙攣疼痛，尤其夜間是好發期，讓大人小孩都不好受。但事實上，我們很難知道嬰兒為何在哭，雖然新生兒不明哭鬧原因很多，臨床經驗上，某些寶寶是可以因腸胃過敏，晚上易哭鬧而睡不好，因此若暫時無法判斷哭鬧的原因，會建議家長嘗試改用精準定位水解配方，有可能會得到緩解。而若寶寶長期處於過敏狀態，未介入改善，可能讓腸胃吸收產生阻礙，長期下來對成長發育十分不利。

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在寶寶身上出現的過敏症狀，會隨著年齡的增長，有不同階段的展現，便是醫學界所稱的「過敏進行曲」。出生到兩歲階段，食物誘發的過敏最為常見！症狀主要表現在皮膚和腸胃，家長也可觀察寶寶是否有吐奶、溢奶、便秘，皮膚是否出現紅疹、皮膚乾粗脫屑、不斷搔癢磨蹭床被等情形，若未立即改善，在過敏不適的影響下，寶寶的睡眠品質、專注力、免疫力，都出現一定程度的干擾。兩歲到四歲後，則以呼吸道症狀為主。

不可小覷初期過敏症狀！嚴重將引起骨牌效應 影響發育、免疫力





陳萬德醫師表示，門診中爸媽將過敏誤認為感冒的情形屢見不鮮，但醫師提醒過敏與感冒症狀雖雷同，但治療方式不盡相同，若寶寶本身有過敏體質，最重要的應著手預防，也就是避免過敏源。





研究指出，若嬰幼兒時期就已顯現異位性皮膚炎，約有8成會在未來出現過敏性鼻炎，其中4成過敏性鼻炎患者，更會進一步誘發氣喘。另外也有研究發現，過敏族群引發肺炎的風險較一般人增加1.7倍，由此可見過敏對健康影響深遠，若未做好過敏預防，健康與日常生活都受影響。





因食物過敏比率增 近半數嬰幼兒因食物致敏





陳萬德醫師表示，預防過敏應從孕期開始到寶寶２歲，都要特別注重。因此可從「環境」與「飲食」兩方下手做好預防，尤其是飲食部分，許多家長會費盡心思將寶寶的空間整理得很乾淨，避免塵螨、黴菌的接觸，卻忽略「飲食」也是預防過敏的關鍵。





近年研究顯示，有近5成寳寳，在1.5歲前因牛奶蛋白及雞蛋誘發過敏，而奶類又是寶寶獲取營養的主要來源。因此，家長更應注重寶寶的飲食選擇，最好以母乳為主要飲食來源，因母乳蛋白最貼合寶寶的體質，當中的抗體與益菌也能降低過敏發生機率，幫寶寶打造健康的身體。若媽媽不便哺乳，則建議選擇具有「精準定位水解技術」的配方，幫助降低過敏風險。





水解都一樣？有精準定位技術、切斷刺激 才能有效防敏





什麼是「精準定位水解技術」？首先將寶寶的免疫系統想像成「家」，那「水解技術」就是替寶寶把關家中安全的保全。精準定位水解技術，就像受過專業訓練的保全，能精準的找出牛奶蛋白中的刺激分子，將它們的分子鍊切斷，並轉化為性質溫和的蛋白質分子。這些溫和分子不易誘發免疫系統反應，且能慢慢訓練寶寶的腸胃適應陌生的外來物質，預防未來再遇到相同的刺激時，發生過度過敏反應。





而不同廠牌的水解技術，其預防過敏效果也有差異。市面上普通的水解技術，無法辨識、驅逐帶有刺激性的過敏原，因此當這些刺激性過敏原進入房子裡，免疫系統察覺異樣，就會出現排斥反應，讓寶寶過敏。

陳萬德醫師提醒，除了應該提高對過敏的警戒、注意寳寳身上的細節，也可以透過環境與飲食積極預防過敏。若對寶寶身體狀況有疑慮，要盡早協尋專業醫師，將過敏影響降到最低，就是寶寶健康成長的秘訣。



**寶寶若有潛在過敏風險，有過敏家族史，醫師建議尋求兒科醫師飲食建議**



