已婚副機師不甩防疫規定約砲　長榮航空：確認違規已開除

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已婚副機師不甩防疫規定約砲　長榮航空：確認違規已開除

記者陳致宇／台北報導

2020-12-29 10:40:49｜2020-12-29 10:41:06

長榮航空
▲今（ 29 ）日傳出一名副機師隱瞞已婚身份，防疫期間未遵守居家檢疫、自主健康管理規範，一下機就與女性友人發生親密關係，長榮航空調查後， 28 日已將該名副機師開除。（圖／NOWnews資料圖片）
日前一名紐西蘭籍機師確診新冠肺炎，還造成國內防疫破口，長榮航空火速將其開除並加強機組人員防疫措施，今（ 29 ）日又傳出另名副機師隱瞞已婚身份，防疫期間未遵守居家檢疫、自主健康管理規範，一下機就與女性友人發生親密關係，長榮航空調查後， 28 日已將該名副機師開除。長榮航空自三月以來，累積 4 位空服員、 4 位機師因違反防疫規定遭免職。
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長榮航空表示，近日調查公司內機組人員是否有違反防疫規定的狀況，已查獲 2 名機師有違規之虞，其中 1 名機師更被投訴至《鏡週刊》爆料；經本公司內部調查後，確認該名機師有違反規定的事實，已於內部程序議決後免職，另名機師正在接受調查中。
長榮航空強調，絕大多數機組人員在執勤第一線均以謹慎、嚴肅的態度面對運輸與防疫任務。遺憾的是，自三月份以來，仍有 4 位空服員、 4 位機師違反防疫規定，長榮航空已將其全數免職，以儆效尤。

長榮航空指出，只要有一個人違反規定，就能對全體機組人員與社會大眾在防疫上的努力造成莫大傷害，為此配合指揮中心與民航局規定，修正防疫作為。外站管理部分，已於 12 月 19 日加強規定，要求組員在外站取餐時除了戴口罩外，需加穿護目鏡、手套等防護裝備。在外站必須於客房內用餐，並且優先使用 room service ，且研擬專人送餐，避免與人接觸。此外也著手規畫外站飯店以監視器系統或保全，協助確認機組人員是否確實待在房內及無訪客來訪。

駕駛艙管理部分，長榮航空除規範組員於駕駛艙內需全程佩戴口罩外，也在 12 月 21 日公告加強規定，明確要求組員如需喝水用餐時，一次只能一位組員脫下口罩喝水用餐。過去機組員執勤前僅需量體溫，可能忽略掉其他症狀，現下必須填寫健康聲明書，全面檢視各項身體狀況，若有謊報者，將會嚴懲。
另外在返台檢疫與自主健康管理，本次事件之外籍機長在不知確診的情況下，於自主健康管理期間至人潮眾多場所出遊，造成社會不安。加強規定後，未來機組人員於居家檢疫結束時，須採檢陰性後才能解除居家檢疫；之後的自主健康管理期間，也必須每日詳實記載行程及接觸人士且實名制，禁止出入人數眾多之處。
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