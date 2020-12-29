出席三軍晉任典禮 蔡英文：軍改只有更好、沒有最好
記者劉育辰/綜合報導
2020-12-29 10:46:23
總統蔡英文今（29）日出席「110年上半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮」談及軍事改革時表示，相信經過政府4年多來的努力，大家都能看到軍事改革的成果，但改革只有更好、沒有最好，作為三軍統帥，蔡英文也承諾會持續與國軍一起為增強戰力、捍衛國家、守護區域和平努力。
蔡英文在三軍將官晉升布達暨授階典禮致詞時表示，今天晉任的每一位將官，都是經過重重歷練、擁有傑出表現，才能擁有今日的榮耀，但晉升是榮耀也是責任的加重，相信經過4年多來的努力，大家一定能看到政府在推動各項軍事改革的成果，現在不僅國軍士氣大幅提升，讓軍人認為從軍有尊嚴，裝備也更加精良，執行任務時更加順利，同時國人對國軍守護國家的力量，也更有信心。但蔡英文也說，國軍的進步，只有更好、沒有最好，所以要讓好的改革成果繼續發展，接下來還有許多軍改要堆動，希望將官們跟她一起努力。蔡英文也以三軍統帥身份交付兩項任務給在場將官；首先，是在國際局勢變化以及科技發展日新月異的情況下，持續精進本職學能，為了要和國際接軌，掌握最新情況，將領們要能以身作則，持續吸收最新的資訊，只有這樣國軍才能與時俱進，迅速調整建軍整備來因應局勢變化，持續強化國軍戰力。第二，是持續為國軍培養優秀人才。守護國家的力量除了團結，更要能夠一棒接一棒，在場的晉升將領不僅有實務經驗，更有人生歷練和智慧，蔡英文希望這些將領們在帶領部隊的同時，也能將自身的寶貴經驗持續傳承，為台灣培養更多優秀人才。最後，蔡英文也以三軍統帥身份，承諾與國軍一起為加強戰力打拚，讓世界看見台灣捍衛國家、守護區域和平的決心。