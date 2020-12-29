防疫表現蓋過萊豬 民調：民眾首度認同民進黨完全執政
防疫表現蓋過萊豬 民調：民眾首度認同民進黨完全執政
記者吳承翰/台北報導
2020-12-29 11:04:07｜2020-12-29 11:18:27
台灣民意基金會針對蔡政府2020年十大施政民意調查，民調數據呈現，今年是自2016年民進黨完全執政以來，民眾對完全執政的滿意度首度超過50%。而蔡政府今年施政亮點在防疫、紓困，兩者的滿意度都超過七成，而位居末坐的，是下半年萊豬解禁，滿意度不到三成。
台灣民意基金會針對蔡政府2020年十大施政表現做調查，防治新冠肺炎疫情列居第一，滿意度高達84.7%；列居第二的則是紓困表現，滿意度高達75.4%；其餘滿意度高於五成的，還有國防表現61.5%、外交表現60%、經濟表現58%、兩岸關係55.6%。而新聞自由、食安、司法改革、開放萊豬進口滿意度低於五成，依序為49.7%、47%、41.7%、29.8%。總統蔡英文的滿意度為52.8%、不滿意度為36.3%，仍是滿意多於不滿意，但自從八月底宣布萊豬解禁以來，蔡英文的滿意度趨勢走跌，一路從65.8%往下走，不滿意度也從22.1%往上升，可看出開放萊豬仍對蔡英文造成不小影響。本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是2020年12月21-22兩天；以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1071人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會。